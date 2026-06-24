Salamanca abre las puertas de su estrategia tecnológica a los alcaldes de las ciudades chinas de Yangjiang y Yangchun

El presidente de la Cámara de Comercio de Salamanca, Alberto Díaz; el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo y los alcaldes de las ciudades chinas de Yangjiang, Yu Jinfu, y de Yangchun, Zhang Aipeng en la entrada del Teatro Liceo de Salamanca.

Salamanca continúa abriéndose paso en el mercado chino, con la prebenda de consolidarse como un destino atractivo tanto para el turismo como para las inversiones tecnológicas. El alcalde de la ciudad, Carlos García Carbayo, ha recibido este miércoles a los regidores de las ciudades chinas de Yangjiang, Yu Jinfu, y de la ciudad condal de Yangchun, Zhang Aipeng.

El encuentro ha servido para presentarles los avances de la marca Salamanca Tech y explorar vías de colaboración en innovación, aprovechando la buena sintonía cultural que une a la capital charra con el país asiático.

La visita ha arrancado con un fuerte componente cultural. Carbayo ha ejercido de anfitrión dando la bienvenida a la delegación china en el Teatro Liceo, donde los mandatarios asiáticos han conocido de cerca parte del patrimonio de la ciudad.

Reunión en la Sala de la Palabra del Teatro Liceo de Salamanca.

Durante el recorrido hacia la Sala de la Palabra del Teatro Liceo, lugar donde se mantuvo la reunión, los alcaldes de Yangjiang y Yangchun no han ocultado su admiración por el centro histórico de Salamanca, confesando que se han quedado maravillados, de manera muy especial, al pasear por la Plaza Mayor iluminada por la noche.

Un halago ante el que el regidor salmantino ha respondido con total complicidad, asegurando a sus homólogos que esa es, precisamente, su estampa favorita de la ciudad.

Tras los gestos de cortesía, la reunión se ha trasladado al terreno de las oportunidades económicas y de desarrollo. El eje central de las conversaciones ha girado en torno a la tecnología y la innovación, dos campos en los que el Ayuntamiento está volcando sus esfuerzos a través de la estrategia Salamanca Tech.

Foto de grupo de la comitiva china y la salmantina antes de la reunión en la Sala de la Palabra del Teatro Liceo de Salamanca.

Carbayo ha expuesto ante los dirigentes chinos las infraestructuras que configuran este ecosistema de vanguardia enfocado en la biomedicina, la inteligencia artificial y la captación de talento, abriendo las puertas a futuras sinergias, intercambios comerciales y encuentros empresariales entre las tres ciudades.

El turismo y la vertiente cultural también han ocupado un espacio destacado en la agenda de trabajo.

Las tres administraciones han explorado fórmulas para potenciar el flujo de visitantes y consolidar el marco de celebración del Año Nuevo Chino, un evento que cada año tiñe Salamanca de color y actividades tradicionales, convirtiéndose en un puente cultural indispensable.

En la reunión estuvieron también presentes, el presidente de la Cámara de Comercio de Salamanca, Alberto Díaz; el concejal de Promoción Económica, Comercio, Mercados y Juventud, Pedro Martínez; y la concejala de Relaciones Institucionales, Festejos y Tradiciones, Carmen Seguín, la misma que tanto ha recalcado en reiteradas ocasiones, las posibilidades de expansión de Salamanca en las relaciones con el gigante asiático.

Además de la comitiva y traductores que acompañaban a los alcaldes de las dos ciudades chinas.

Salamanca vuelve a demostrar su capacidad para proyectar su modelo de ciudad del conocimiento en el plano internacional, tejiendo alianzas que no solo ensalzan su patrimonio histórico, sino que buscan generar riqueza y empleo de la mano de las grandes potencias tecnológicas.