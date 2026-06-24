Religitour: el proyecto europeo que crea la primera gran plataforma para formar a expertos en turismo religioso

Presentación del proyecto 'ReligiTour' en la capilla de Santa Catalina de la Catedral de Salamanca.

La renovada antigua capilla de Santa Catalina de la Catedral de Salamanca se ha convertido esta mañana en el epicentro del debate sobre el futuro del patrimonio sacro con la celebración de la jornada Retos del turismo religioso, una mirada europea.

El encuentro, que ha contado con la presencia del concejal de Turismo y Cultura de Salamanca, Ángel Fernández Silva, ha servido de marco para presentar los resultados de Religitour, un ambicioso proyecto europeo en el que investigadores de la institución charra han trabajado durante los últimos tres años para estructurar y profesionalizar este sector desde el ámbito universitario.

La iniciativa busca dotar de recursos y herramientas formativas a los futuros profesionales del sector para que esta modalidad de viaje deje de ser un mero apéndice de las rutas tradicionales.

Eva Lahuerta Otero, vicedecana de Internacionalización y Comunicación de la Universidad de Salamanca y una de las investigadoras principales del proyecto, ha detallado el alcance de este consorcio europeo que abarca el estudio de las religiones mayoritarias del continente.

"La misión principal es analizar, integrar y desarrollar manuales, materiales y una plataforma de formación para integrar el turismo religioso dentro de los estudios universitarios principalmente, aunque también este proyecto está destinado a guías turísticas, gestores de patrimonio", ha señalado Eva Lahuerta Otero.

La investigadora ha matizado cómo se plasmará esta labor en las aulas.

Explicando que "tenemos manuales de turismo religioso, de cómo integrar los sitios religiosos en la cultura y en el patrimonio. Proporcionan recursos para integrar el turismo religioso. No es solo visitar el turismo religioso, es patrimonio, es arte, es cultura, es música, es incluso un idioma propio, iconografía, simbolismo y todo eso lo recogemos en materiales académicos realizados por profesionales".

El proyecto ha tenido una excelente acogida en los planes de financiación europeos por su rigor y por el peso socioeconómico que este sector representa para las economías locales. Javier Lozano, profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Salamanca y miembro destacado del equipo de investigación, ha recordado la gran valoración que obtuvo la propuesta en Bruselas.

"Este proyecto fue el más valorado en la convocatoria de Erasmus+ en la que concurrimos. En la Comisión Europea son muy conscientes que la fe mueve montañas y millones de turistas. Y ese es el argumento del turismo religioso", destaca Javier Lozano.

Añadiendo que "ya sabemos que si analizamos los monumentos más visitados a nivel europeo, a nivel nacional siempre están en primeras posiciones sitios o recursos de turismo religioso. El mejor ejemplo lo tenemos en estas catedrales con Ieronimus, que es un ejemplo para exportar a toda Europa".

A pesar del indudable peso que tienen las catedrales salmantinas o el patrimonio de la provincia, los investigadores defienden que este sector necesita una identidad y una formación académica propias y diferenciadas.

Javier Lozano ha incidido en que existe un relevo generacional interesado en estas rutas, por lo que el ecosistema educativo debe adaptarse a los nuevos tiempos.

"Se percibe ese interés por el turismo religioso entre los jóvenes y con este proyecto se trata de dar el primer paso. Todavía no hay asignaturas. Es muy difícil, salvo excepciones, encontrarse asignaturas de turismo religioso como tal. Pero llegará. De eso se trata. Nosotros trabajamos la gestión del turismo religioso. Solía incluirse dentro del turismo cultural, pero creemos que tiene personalidad propia", ha desgranado el profesor de la Universidad de Salamanca.

Quien ha estado acompañado en la presentación por Mariano Casas, director del Departamento de Historia del Arte y Bellas Artes de la institución salmantina.

Los materiales académicos, casos de estudio grabados en vídeo y ejemplos prácticos desarrollados a lo largo del proyecto se han traducido a los idiomas de todos los países socios de la iniciativa y al inglés. Toda esta documentación ya se encuentra alojada en una plataforma digital en abierto, pensada para enriquecer las aulas de grados y másteres vinculados al turismo, la gestión cultural, la economía y la historia del arte.