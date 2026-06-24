El precioso adiós que han brindado los alumnos a la directora del Colegio Miguel Hernández en Santa Marta

Imagen de la despedida de la directora del Colegio Miguel Hernández en Santa Marta de Tormes. Fotografía: Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes.

Hoy, Santa Marta de Tormes se ha llenado de alegría en el acto de graduación de los alumnos del último curso de Primaria del Colegio Miguel Hernández.

Los protagonistas del día deleitaron a sus compañeros con bailes y canciones de todos los géneros.

Además, el colegio ha despedido a los profesores que no estarán el próximo curso, incluida a la directora Lourdes Sánchez.

El Ayuntamiento de Santa Marta, a través de la concejala de Educación, Juani Rubio, quiso obsequiarla con una placa para reconocer y agradecer su labor educativa con los niños del municipio.

Renovación del césped del campo de fútbol

El Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes ha comenzado los trabajos de renovación del césped artificial del campo de fútbol Alfonso San Casto. Gracias a una inversión de 249.861 euros será posible acondicionar esta superficie de juego que no se renovaba desde el año 2011.

En primer lugar, será necesario desmontar el equipamiento deportivo del campo para luego proceder a retirar el antiguo césped que se reutilizará en otras instalaciones de Santa Marta.

Posteriormente se limpiará la superficie y las canaletas laterales y, en caso de ser necesario, se nivelará el terreno. Por último, se colocará una banda elástica antes de extender el nuevo césped, sobre el que habrá que volver a colocar el equipamiento.

“El césped actual no está en el estado más óptimo para entrenamientos y partidos, pero sí puede dar servicio a otros espacios que no soportan una carga tan intensa de paso y juego. Dentro de la propia intervención está prevista la instalación de parte del viejo césped en el colegio San Blas, mientras que los rollos sobrantes se guardarán a la espera de encontrarles la ubicación más idónea”, explicó Jorge Valiente, concejal de Deportes.

El campo de fútbol Alfonso San Casto está diseñado para la práctica de fútbol 11 y fútbol 7 y cuenta con una superficie de 100x65 metros que asciende a 106x70,8 metros si se suman las zonas de césped perimetrales a las líneas que delimitan el campo.

El nuevo terreno de juego se compone de un césped mixto de última generación diseñado específicamente para la práctica del fútbol a nivel competición, que cuenta además con la homologación de la Real Federación Española de Fútbol.