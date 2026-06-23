Tragedia en Candelario: muere un conductor tras empotrar su coche contra la ermita del Cristo del Refugio

Trágico suceso el que se ha registrado a última hora de la mañana de este martes en la localidad salmantina de Candelario. Un hombre de unos 60 años de edad ha perdido la vida tras sufrir un accidente de tráfico en el casco urbano del municipio, concretamente en la plaza Pedro Canónigo, donde el vehículo que conducía se ha salido de la calzada y ha terminado chocando violentamente contra la ermita del Cristo del Refugio.

El siniestro ha tenido lugar a las 10:57 horas, momento en el que la sala de operaciones del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León ha recibido una llamada de alerta.

Los testigos del accidente informaban de que el turismo había impactado contra el templo y advertían de que el conductor se encontraba desmayado en el interior del habitáculo, por lo que precisaba asistencia médica urgente.

De inmediato, el 112 ha dado aviso de lo ocurrido a la Guardia Civil de Tráfico de Salamanca y a Emergencias Sanitarias - Sacyl. Ante la gravedad de la situación, el personal sanitario ha movilizado inicialmente una ambulancia y, posteriormente, ha enviado una UVI móvil hasta el lugar de los hechos para tratar de salvar la vida del conductor.

A pesar del despliegue de los servicios de emergencia y de los esfuerzos de los facultativos en el lugar del impacto, no se ha podido hacer nada por el automovilista. La propia Guardia Civil ha confirmado minutos después el fallecimiento del paciente en el punto del accidente.

Por el momento, las autoridades no han facilitado más datos relacionados con el suceso.