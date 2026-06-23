El Puerto Seco de Salamanca encara su apertura reforzando su acuerdo con Aveiro "sin la bendición del Gobierno"

Foto de las comitivas de Salamanca y Aveiro después de la rúbrica de renovación del acuerdo en el Ayuntamiento de Salamanca.

El Ayuntamiento de Salamanca y el Puerto de Aveiro han sellado la renovación de su alianza estratégica con la firma de un nuevo acuerdo de colaboración que prolonga por tres años un eje logístico clave para el oeste peninsular.

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, y la presidenta del Consejo de Administración del Puerto de Aveiro, Teresa Cardoso, han rubricado este compromiso en el Consistorio salmantino con el objetivo de consolidar la intermodalidad y multiplicar el flujo de mercancías entre el litoral portugués y España.

La prórroga de este convenio de colaboración, rubricado por primera vez en 2023, llega en un escenario clave. Las obras de la plataforma logística salmantina están concluidas y la terminal ferroviaria ya cuenta con una empresa adjudicataria para su inminente explotación.

Carbayo ha destacado la sintonía temporal entre ambos enclaves y el potencial de un nodo logístico que sumará de inmediato una ampliación para graneles, cereales y fertilizantes.

"Salamanca hoy es un punto más estratégico en el noroeste peninsular. Para nosotros Aveiro representa una salida natural al Atlántico y Salamanca puede ser para ellos una gran puerta de entrada a Castilla y León, Madrid y al resto de España".

Por su parte, Teresa Cardoso ha puesto en valor el trabajo conjunto desarrollado durante los últimos años y ha remarcado la firmeza de la delegación lusa para potenciar la conexión por tren: "Nuestra voluntad es reforzar la competitividad, la conexión logística y, obviamente, la intermodalidad ferroviaria entre Aveiro y Salamanca; ese es nuestro objetivo principal".

La presidenta de la autoridad portuaria ha avanzado que trabajan con intensidad para que su nueva terminal intermodal y su red de mercancías confluyan con éxito, estimando que "esperamos nosotros que en 2027 esté concluido".

Ofensiva política frente a los gobiernos de España y Portugal

El encuentro ha servido también para que ambas instituciones hagan frente común y eleven una exigencia contundente a sus respectivos Gobiernos nacionales en materia de infraestructuras ferroviarias.

Carbayo ha sido especialmente crítico con el Ejecutivo central, reclamando celeridad para la electrificación de la vía férrea hasta la frontera con Portugal y un trato equitativo respecto a otras regiones españolas.

"Pedimos al Gobierno de España que mire el Corredor Atlántico con el mismo interés y la misma ambición con los que contempla el Corredor Mediterráneo", ha manifestado el regidor salmantino, incidiendo en que no exigen privilegios sino equilibrio territorial e inversiones acordes a la importancia estratégica de la zona.

Además, ha defendido que el trazado de la futura conexión rápida con Portugal debe incorporar de forma prioritaria el ramal Aveiro-Guarda-Salamanca con continuidad hacia Madrid.

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, y la presidenta del Consejo de Administración del Puerto de Aveiro, Teresa Cardoso, renuevan el acuerdo de colaboración.

Teresa Cardoso se ha sumado a este frente reivindicativo y ha propuesto liderar una próxima cumbre con todos los municipios implicados en los protocolos de colaboración transfronterizos para ejercer presión en Lisboa.

"Juntos somos más fuertes y tenemos que hacer también ese trabajo político de mover a todos los intervinientes que son necesarios ante el Gobierno portugués", ha asegurado la presidenta del puerto luso, respaldando la necesidad mutua de conectar ambos lados de la Raya.

Avance "natural" al margen del respaldo estatal

A preguntas de los periodistas sobre si el bloqueo o la falta de implicación de los Gobiernos centrales de ambos países podría frenar el desarrollo de este eje logístico, el alcalde de Salamanca se ha mostrado tajante sobre la viabilidad y la autosuficiencia de los proyectos municipales y autonómicos.

"Lo malo es que estamos haciendo muchas cosas sin contar con la bendición del Gobierno de España. Sí, podríamos hacerlo", ha afirmado García Carbayo, aclarando que, aunque el respaldo estatal facilitaría los trámites, los proyectos están tan maduros que saldrán adelante por el propio empuje local.

"Tanto el proyecto de Aveiro como el proyecto de Salamanca están en una fase de desarrollo tan avanzada que diría que las cosas van a salir de una forma natural", ha zanjado el alcalde, quien ha recordado que el Puerto Seco salmantino cuenta con una aportación fundamental de 19 millones de euros de la Junta de Castilla y León presidida por Alfonso Fernández Mañueco.

El nuevo acuerdo, que cuenta con una vigencia inicial de tres años prorrogables de forma anual, mantendrá canales directos entre los equipos técnicos de Salamanca y Aveiro, acciones de promoción comercial conjunta en grandes ferias internacionales de logística y el apoyo mutuo para concurrir a futuras convocatorias de fondos europeos.