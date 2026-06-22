Guía ante la nueva ORA en Salamanca: calles afectadas, plazos y cómo solicitar el tique de residente

El mapa del aparcamiento en Salamanca se prepara para una de sus mayores transformaciones de los últimos años. Este lunes ha comenzado el baile de operarios y pintura en las calles de los barrios de Fontana, Santo Tomás, Alamedilla y Tenerías, así como en varios puntos del casco histórico.

El Ayuntamiento ha iniciado los trabajos de señalización de la nueva zona de estacionamiento regulado (ORA), una medida que comenzará a funcionar de forma efectiva el próximo 15 de julio.

Esta ampliación nace del nuevo contrato de movilidad formalizado el pasado 1 de junio —que también incluye la renovación de los parquímetros por terminales de última generación— y busca, según el Consistorio, proteger a los vecinos de las zonas más saturadas, mejorar la fluidez del tráfico y dejar las reglas del juego mucho más claras para los visitantes.

El nuevo mapa de la ORA: las calles que pasan a ser Zona Verde

La pintura verde se extenderá por un buen puñado de vías céntricas y de los barrios afectados. Entre ellas se encuentran:

Zona Alamedilla y Canalejas: La Marina, Álava, Escuelas, Ceriñola, Ayacucho, Calatañazor, paseo de Canalejas, Imperial, San Quintín, parque de La Alamedilla, San Francisco Javier, Domingo de Soto, Espronceda y Padilla.

Zona Fontana y Tenerías: San Gregorio, Santa Brígida, paseo del Rector Esperabé (números pares), avenida Reyes de España, Cordel de Merinas, Huertas de la Trinidad, De las Huertas, Jardines, Bailén, Ballesta y la plaza de la Fontana.

Guía rápida para los vecinos: ¿Cómo me afecta?

Coincidiendo con el inicio de las obras de pintura, el Ayuntamiento ha activado una campaña informativa para resolver las dudas más frecuentes de los residentes:

Si ya tienes tarjeta de residente: No tienes que hacer ningún papeleo. El cambio es automático, aunque recuerda que a partir del 15 de julio deberás sacar el tique correspondiente.

¿Dónde se puede aparcar? Los residentes podrán dejar el coche en cualquier calle de su zona autorizada (ZA, ZB1, ZB2, ZB3, ZB5 o ZB6), a excepción de las llamadas 'Zonas Cero'. Como ventaja añadida, los vecinos de la Zona A también tendrán permiso para aparcar en la Zona B5.

Ojo con las 'Zonas Cero': Son calles de alta rotación comercial que se identificarán por una doble línea azul o verde. En estas vías no es válido el tique de residente y todo el mundo, sin excepción, deberá sacar un tique de rotación general.

¿Cómo se saca el tique? Los tiques diarios o mensuales se pueden obtener en los nuevos parquímetros, a través de la aplicación móvil o en la oficina. Sin embargo, el tique anual solo se podrá tramitar presencialmente en la oficina de atención al público.

Cómo solicitar el distintivo por primera vez

Para los vecinos de los barrios recién incorporados que aún no tengan la condición de residente, el proceso ya está abierto. Deberán descargarse el modelo de solicitud MOD.0921 en la web municipal y enviarlo por correo electrónico junto a la documentación requerida.

Requisitos imprescindibles: Para conseguir la tarifa reducida es obligatorio estar empadronado y vivir en la zona regulada. Además, el domicilio del padrón debe coincidir milimétricamente con el del permiso de circulación del coche, el DNI y el carné de conducir.

También se exigirá estar al corriente de pago de cualquier tasa o impuesto municipal.

Los comercios y negocios de la zona también tendrán derecho a un distintivo para un único vehículo industrial (de hasta una tonelada de carga útil o dos de peso máximo autorizado).

Desde el Ayuntamiento recuerdan un detalle vital para evitar multas: el distintivo por sí solo no da derecho a aparcar; es obligatorio tenerlo en vigor y, además, sacar el tique de residente.

Para cualquier duda, los ciudadanos pueden acudir a la web oficial del Ayuntamiento, escribir a orasalamanca@aysaservicios.com, llamar al teléfono 923 24 08 25 o pasarse en persona por las oficinas de la concesionaria en la avenida de Villamayor, 1-5.