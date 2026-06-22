El cine en pantalla gigante y vertical regresa a este municipio de Salamanca con récord de participación

En la imagen, de izquierda a derecha, Vicente Jaén, de Caja Rural; Esther García, directora del festival; David Mingo, alcalde de Santa Marta: Silvia González, concejala de Cultura; y Juan Carlos Bueno, concejal de Turismo. Cedida

La Isla del Soto, en Santa Marta de Tormes, será otra vez el escenario del 9/16 Film Fest Caja Rural de Salamanca.

Este festival de cine vertical celebra su tercera edición y ya es un referente internacional. Este año se han presentado más de 70 cortometrajes y hay 24 obras nominadas.

El evento está organizado por Agencia 51 y Productora Flash. Cuenta con el apoyo de Caja Rural de Salamanca, los ayuntamientos de Santa Marta y Salamanca, y la Diputación.

La Gran Gala será el próximo 27 de junio al aire libre. Las obras finalistas se verán en una pantalla vertical gigante de 24 metros cuadrados.

El alcalde de Santa Marta, David Mingo Pérez, y la directora del festival, Esther García Ventosa, presentaron el evento.

Ambos destacaron que el festival une cultura, innovación y naturaleza. García Ventosa explicó que el formato vertical no es solo para redes sociales, sino una nueva forma de hacer cine y contar historias.

Participación internacional y grandes premios

El festival sigue creciendo. En esta edición participan creadores de España y de países como Francia, Colombia, México, Argentina y Chile.

Habrá varias categorías de premios:

Ficción, Animación y Microdocumental.

Videominuto y Videoarte.

Categoría Capaces: dedicada a la discapacidad, junto a la Fundación Aviva.

dedicada a la discapacidad, junto a la Fundación Aviva. Premios a la Mejor Fotografía y al vídeo Más Viral en redes sociales.

Los premios suman más de 15.000 euros en total. Incluyen dinero en metálico, tecnología, formación y un máster profesional valorado en 9.000 euros en la escuela Trazos para el ganador de Animación.

El jurado está formado por grandes profesionales del cine y creadores digitales como Pedro Estepa y Beatrice Harrods.

27 de junio

La Isla del Soto se convertirá en una gran fiesta cultural. Estos son los horarios principales:

19:00 h: Apertura con música de Ramón Vicente DJ, mercadillo, food trucks y sorteos.

Apertura con música de Ramón Vicente DJ, mercadillo, food trucks y sorteos. 20:00 h: Concierto de música folk y celta con el grupo The Paddy’s Project.

Concierto de música folk y celta con el grupo The Paddy’s Project. 21:00 h: Mesa redonda titulada "¿El futuro es vertical?". Expertos y actrices como Marina Baeza debatirán sobre las nuevas formas de hacer cine con el móvil.

Mesa redonda titulada "¿El futuro es vertical?". Expertos y actrices como Marina Baeza debatirán sobre las nuevas formas de hacer cine con el móvil. 22:00 h:Gala de Premios , presentada por Celia Castle. Se proyectarán los cortos finalistas, actuará la cantante Cristina Len y se entregarán los galardones.

, presentada por Celia Castle. Se proyectarán los cortos finalistas, actuará la cantante Cristina Len y se entregarán los galardones. 00:00 h: Cierre de la fiesta con más música de Ramón Vicente DJ.

El festival mantiene su objetivo principal: hacer que el cine sea accesible para todos. Busca demostrar que grabar en vertical es una oportunidad perfecta para que los nuevos talentos experimenten y creen sin necesidad de grandes recursos técnicos.