Alarmante incendio en el CTR de Gomecello: una gran columna de humo y numerosos efectivos para sofocar el fuego

Varias dotaciones de bomberos de la Diputación de Salamanca trabajan en la extinción de un incendio originado a las 14.48 horas de este domingo en el Centro de Tratamiento de Residuos (CTR) de Gomecello.

Según ha informado la Diputación, el fuego se inició, por causas que aún se están investigando, en la zona de voluminosos de las instalaciones.

Aunque la cortina de humo generada es elevada, los efectivos desplazados han logrado avanzar en las labores de control y perimetrado del área afectada.

Hasta el lugar se han desplazado dos dotaciones de bomberos del parque de Villares y una de Ledesma, que están actuando para sofocar las llamas y evitar su propagación, con un total de nueve efectivos.

Por su parte, la Junta de Castilla y León envió dos autobombas rurales para asegurar el perímetro con seis efectivos.

Asimismo, la empresa gestora del CTR ha movilizado maquinaria pesada, incluyendo palistas, para colaborar en las tareas de control de la situación.

La evolución del incendio es favorable, si bien se continuará trabajando durante las próximas horas hasta su completa extinción.

No obstante, se ha recomendado a los vecinos no acercarse a la zona afectada para no interferir en las labores de extinción y, en caso de detectar presencia de humo en sus localidades, permanecer en el interior de las viviendas con puertas y ventanas cerradas, además de evitar actividades al aire libre.