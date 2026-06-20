La carretera de Castilla y León con las curvas más sinuosas: casi 40 kilómetros y va por pueblos pintorescos

Imagen de la carretera SA-201, en la provincia de Salamanca, que recorre la Sierra de Francia. Google Maps

El tiempo libre se dispara durante la época estival y es el momento de buscar planes para ocupar los días vacíos. Aunque la temperatura empuja a ello, no siempre la costa es el destino elegido. Los más aventureros y, sobre todo, los aficionados a la conducción, optan por las rutas como una de las opciones más que elegidas.

Castilla y León, en este ámbito, es uno de los destinos predilectos en este sentido. Primero, por la diversidad de sus paisajes. De los campos vallisoletanos a la orografía leonesa. Uno de los destinos más demandados se encuentra en la provincia de Salamanca.

Aquí, una de sus carreteras, la SA-201, recorre casi 40 kilómetros, desde Tamames hasta la frontera con Extremadura, uno de los parajes naturales más visitados en Castilla y León, la Sierra de Francia.

Una ruta que ofrece la posibilidad de conocer varios de los pueblos más pintorescos en torno a la Peña de Francia, especialmente La Alberca, localidad que hace de icono en toda esta zona.

Una vez sobrepasada esta localidad, donde se podrá conocer la arquitectura tradicional que impera en toda la zona, daremos a una zona de curvas sinuosas que llegan a doblarse en 180 grados.

En total, un pequeño tramo, el más trepidante de toda la zona, en bajada si vienes desde Tamames, de ocho curvas que serpentean por las montañas y regalan vistas únicas hacia la Sierra de Francia. Podrás, incluso, parar en algunos de los miradores que aquí hay para orillarte con el coche o la moto.

La ruta, recordamos, parte desde Tamames. Es el primero de los puntos a visitar en este recorrido. Este pueblo de alrededor de 800 habitantes es la localidad que conecta el Campo Charro con la Sierra de Francia.

Un destino en el que se respira historia y donde se desarrolló la Batalla de Tamames el 18 de octubre de 1809 en plena Guerra de la Independencia. Aquí el ejército español derrotó a las tropas napoleónicas y se convirtió en la primera victoria nacional en tierras de lo que es hoy Castilla y León.

Entre sus principales atractivos turísticos se encuentran los restos de una antigua fortificación del siglo XIII que está declarada de Bien de Interés Cultural (BIC).

Dejando atrás Tamames, la siguiente localización que encontramos en esta ruta por la SA-201 es El Cabaco. A los pies de la Peña de Francia, un poco más adelante podremos coger un desvío por la SA-203 para subir hasta el santuario, a 1.727 metros de altitud sobre el nivel del mar.

Antes, en la localidad hay destinos por visitar como el Centro de Interpretación de Las Cavenes, un antiguo complejo de minas de oro que fueron explotadas por las poblaciones romanas. O el Monasterio de Porta Caeli, en El Zarzoso, que pertenece a la orden de las Concepcionistas Franciscanas a 7 kilómetros del casco urbano.

Una vez recuperada la senda de la SA-201, el siguiente punto a visitar es El Casarito. Una pequeña pedanía que está rodeada por un frondoso robledal y desde donde podremos hacer, si así se prefiere, una pequeña ruta a pie por la Senda de los Castaños Centenarios.

Después de ello llegará La Alberca, el pueblo más representativo de toda la comarca. Aquí, las casas destacan por su arquitectura tradicional de entramado de piedra y madera. Una parada en el camino, además, que puede servir para reponer fuerzas con algunos de sus magníficos embutidos.

Tras La Alberca llega el Puerto del Portillo, a 1.252 metros. Este paso de montaña divide la sierra del valle y en su cúspide se encuentra el mirador que precede al descenso por las ocho curvas cerradas y pronunciadas que hemos mencionado anteriormente.

Finalmente, la ruta nos lleva hasta el Valle de las Batuecas, un área de altísima biodiversidad desde donde nacen caminos hacia pinturas rupestres neolíticas o saltos de agua como El Chorro. El destino final es el Monasterio Desierto de San José de Batuecas, que pone punto final al recorrido.

La experiencia, a no ser que se quiera continuar por Extremadura, culmina justo aquí antes de iniciar el cambio de nombre y titularidad de la vía, que pasa a llamarse a partir de este punto CC-167 y va en dirección a Las Mestas, en la comunidad autónoma vecina.