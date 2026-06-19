De la Tierra a la Mesa: el primer encuentro entre productores y hosteleros que fomentará la despensa charra

El diputado de Turismo, Juan Carlos Zaballos, y la representante de la junta directiva de los hosteleros, Helena Lorenzo Brunet en la presentación.

La Diputación de Salamanca y la Asociación de Empresarios de Hostelería han sumado fuerzas para poner en marcha una iniciativa pionera que busca blindar la presencia de los productos de la provincia en los restaurantes de la capital y el medio rural.

Bajo el lema De la Tierra a la Mesa, el diputado de Turismo, Juan Carlos Zaballos, y la representante de la junta directiva de los hosteleros, Helena Lorenzo Brunet, han presentado este viernes el primer Encuentro entre Productores Alimentarios y Establecimientos Hosteleros, una cita profesional que se celebrará el próximo lunes 22 de junio en la Plaza de Colón.

El patio de Fieles del edificio de la antigua Hacienda de San Martín se transformará, entre las 10:00 y las 12:00 horas, en un gran centro de negocios que reunirá a 32 productores agroalimentarios de la provincia con decenas de profesionales del sector hostelero charro.

El objetivo, según ha detallado Zaballos, es tan claro como ambicioso.

"Pretendemos que sea un encuentro que tenga un formato profesional, facilitando que el productor y el hostelero puedan conocerse, intercambiar información y explorar posibles vías de colaboración", ha apuntado el diputado.

Quien ha fijado una meta para el sector: "Ninguna carta de restaurante, ninguna carta de vinos, ninguna carta de productos gourmet sin la provincia en la mesa".

El diputado ha recordado la impresionante cadena de valor que hay detrás de sectores como el ibérico, los quesos, los aceites, las mieles o los dulces tradicionales, y la necesidad de que la capital, que vive un momento turístico extraordinario, actúe como el gran escaparate de la riqueza del medio rural.

"Es una forma que desde luego tiene que servir para crear riqueza en el territorio, y los servicios hosteleros de Salamanca capital no pueden permanecer impasibles o desconocidos a este tema", ha advertido Zaballos, invitando a todo el sector a "empatizar y hacer equipo con nuestro territorio".

El diputado de Turismo, Juan Carlos Zaballos, y la representante de la junta directiva de los hosteleros, Helena Lorenzo Brunet en la presentación.

Por su parte, Helena Lorenzo Brunet ha mostrado la gran satisfacción de la patronal hostelera ante un encuentro que nace con una vocación clara de continuidad y que aspira a estrechar relaciones entre quienes elaboran el producto y quienes lo transforman en experiencias gastronómicas únicas.

"Este encuentro representa una oportunidad para fomentar el consumo de proximidad, fortalecer las relaciones comerciales y generar nuevas alianzas entre dos actores que comparten un mismo objetivo: ofrecer calidad, autenticidad y excelencia", ha manifestado Lorenzo.

La representante de la asociación ha incidido en que apostar por los alimentos de Salamanca es apostar de forma directa por la economía local, el empleo y la sostenibilidad de los pueblos.

"Está claro que a nivel mundial, y en Salamanca más todavía, el rey es el producto y el respeto por el producto que tienen los hosteleros", ha argumentado, insistiendo en que la mejor forma de defender las raíces del territorio es lograr "que en las cartas haya más producto de Salamanca y que los clientes lo vean".

Ambas entidades esperan iniciar un camino compartido que permita reforzar el prestigio de una provincia "que se disfruta y se saborea".