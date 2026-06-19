Isabel Blanco en los premios Talent Girl en Salamanca: "La sociedad no puede perderse el talento del 50% de la población"

La vicepresidenta segunda de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco, asiste a la Gala de la VI edición de los STEM Talent Girl Awards. Susana Martín. ICAL.

El Centro Internacional del Español de Salamanca ha vivido hoy la celebración de la gala de la VI edición de los STEM Talent Girl Awards.

Unos galardones que consolidan un proyecto de éxito colectivo que, tras una década de andadura, ha logrado un impacto sin precedentes en la comunidad, multiplicando las vocaciones tecnológicas entre las más jóvenes.

La cita ha contado con la participación de la vicepresidenta segunda de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco, y la presidenta de la Fundación Asti Mobile Robotics, Verónica Pascual, quienes han arropado a las cerca de mil alumnas que este año han formado parte del programa en toda la región.

Durante su intervención, la vicepresidenta segunda de la Junta, Isabel Blanco, ha aportado datos que evidencian el camino que aún queda por recorrer, señalando que en el bachillerato tecnológico las mujeres representan el 19,2%, una cifra que cae drásticamente hasta el 12,2% en los ciclos más técnicos de la Formación Profesional.

"La sociedad no puede perderse el talento del 50% de la población. Hay que animar a esas chicas, a esas jóvenes, a esas mujeres, a que apuesten por este tipo de carreras técnicas; es decirles: vosotras podéis competir en igualdad y la sociedad os necesita", ha defendido con rotundidad Blanco.

La representante del Ejecutivo autonómico ha avanzado que la Junta continuará creando, ampliando y diversificando este programa para llegar a edades cada vez más tempranas, como ya se hace con la línea destinada a Infantil y Primaria o el impulso específico en la FP.

Asimismo, ha destacado la importancia de las mentoras, mujeres referentes que guían y acompañan a las participantes para infundirles la seguridad necesaria.

Preguntada por el mensaje clave que se debe trasladar a las jóvenes, Isabel Blanco se ha mostrado tajante: "Creo que es fundamental atreverse a soñar, pero es más importante aún atreverse a hacer esos sueños realidad. Y eso significa confiar en uno mismo, pero luego también dotarse de las mejores herramientas".

El crecimiento de la iniciativa habla por sí solo a través de las cifras. Verónica Pascual ha recordado con emoción los orígenes de un proyecto que nació con paso modesto y que hoy es un auténtico gigante: "Empezamos hace diez años con 27 alumnas en Burgos y hoy, a lo largo de este tiempo, han pasado más de 10.000 jóvenes mujeres por nuestro programa".

Este esfuerzo continuado ha servido para "multiplicar por dos el número de niñas que quieren ser ingenieras, por cuatro las que optan por informática y tecnología, y por ocho aquellas que quieren hacer el mundo de las ciencias y la investigación".

La vicepresidenta segunda de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco, asiste a la Gala de la VI edición de los STEM Talent Girl Awards junto a Verónica Pascual, presidenta de la Fundación Asti. Susana Martín. ICAL.

La presidenta de la Fundación Asti ha ensalzado el valor del "ecosistema liderado por la Junta de Castilla y León, que ha venido apoyando este programa desde hace nueve años", junto al papel fundamental que juegan las empresas, los centros educativos y las familias.

A pesar de los excelentes resultados del programa, la brecha de género en los estudios técnicos sigue siendo una realidad preocupante que las administraciones se han propuesto revertir.

Una idea compartida por Verónica Pascual, quien ha concluido apuntando al reto actual de la comunidad tras los buenos resultados en los informes educativos: "Castilla y León puntúa como uno de los países más relevantes de la OCDE en la posición de las niñas en las matemáticas; ahora tenemos que dar el siguiente paso, y es que estas jóvenes se atrevan a estudiar este tipo de carreras y que confíen en sí mismas".