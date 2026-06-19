Incendio en la casa escuela Betania: intoxicados por humo una menor y un educador y cinco desalojados

Vehículo del Servicio de Extinción de Incendios del Ayuntamiento de Salamanca

Un incendio en una habitación residencial de la casa escuela Betania de Salamanca ha obligado a desalojar a cinco personas, mientras que una menor y un educador han tenido que ser atendidos por intoxicación por humo.

El 112 recibió un aviso a las 19:58 horas de este fuego en la Avenida de la Docencia y se trasladó a la Policía local de Salamanca, a Policía Nacional y a los bomberos de Salamanca.

En el lugar, los servicios de emergencia comunicaron que se había desalojado a cinco personas y solicitaron asistencia sanitaria para la menor intoxicada.

Hasta allí se desplazó una ambulancia de soporte vital básico y una UVI móvil.

Por el momento, se desconocen las causas del incendio y se investiga lo sucedido.