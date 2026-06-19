El Hospital de Salamanca ya aplica IA en las resonancias para detectar el cáncer de próstata

La lucha contra el cáncer de próstata en Salamanca cuenta desde esta semana con un aliado inesperado y revolucionario: la Inteligencia Artificial. El Hospital Clínico de la capital ha sumado a sus consultas un programa informático de última generación llamado QP-Prostate, una tecnología diseñada para leer las resonancias magnéticas con un nivel de detalle milimétrico.

El objetivo es tan vital como humano: pillar a tiempo uno de los tumores más comunes entre los hombres para empezar a tratarlo cuanto antes.

El estreno no ha podido ser mejor; esta misma semana se ha utilizado por primera vez con un paciente y los médicos ya han comprobado que las imágenes son impecables y el diagnóstico, exacto.

El secreto de este nuevo sistema radica en unos algoritmos capaces de hacer el trabajo más minucioso de manera automática: separar e identificar cada milímetro de la glándula prostática en la pantalla.

La doctora Manuela Martín Izquierdo, con su Herramienta de IA próstata. Sacyl.

Al procesar las imágenes de la resonancia, la IA es capaz de rastrear de forma milimétrica la zona e identificar posibles lesiones sospechosas que requieran atención.

Esta automatización permite optimizar los tiempos a la hora de elaborar los informes clínicos, reduce la variabilidad diagnóstica entre profesionales y refuerza la capacidad de decisión de los especialistas, lo que se traduce en una medicina mucho más personalizada, eficiente y segura para el paciente.

La encargada de presentar este avance ha sido la doctora Manuela Martín Izquierdo, especialista en Radiodiagnóstico y referente en imagen prostática del hospital salmantino, quien además ha pilotado el primer estudio con este programa.

La doctora Martín Izquierdo ha querido dejar claro que el factor humano sigue siendo insustituible en los pasillos del centro, subrayando que la IA no viene a sustituir al radiólogo, sino que actúa como un aliado de primer nivel que aporta un extra de seguridad, precisión y eficiencia en la interpretación de las imágenes.

El Hospital de Salamanca se coloca a la vanguardia de la transformación digital sanitaria, demostrando que la experiencia médica y la tecnología del futuro pueden ir de la mano.