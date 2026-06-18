La USAL y la minera Saloro de Barruecopardo alían fuerzas para impulsar el Centro de Excelencia de Fuentes de Oñoro

El director general de Saloro, Álvaro Serrano y el rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado. Comunicación USAL.

El plan de la Universidad de Salamanca (USAL) para abanderar una minería más verde e inteligente a los dos lados de la frontera sigue ganando aliados de los grandes. El rector de la universidad, Juan Manuel Corchado, se ha sentado a hablar con Álvaro Serrano, el máximo responsable de Saloro, la empresa que gestiona la conocida mina de wolframio de Barruecopardo, para enseñarle los planos y los objetivos del futuro Centro de Excelencia en Recursos Minerales (Cermest).

Este nuevo espacio de investigación se va a instalar en Fuentes de Oñoro y aspira a convertirse en el gran punto de referencia para que la actividad minera en la Raya evolucione hacia un modelo moderno y respetuoso con la naturaleza.

En Saloro han recibido la idea con los brazos abiertos; de hecho, su consejero delegado no ha dudado en calificar el proyecto como una "magnífica iniciativa" para la comarca.

La empresa ya ha dejado claro que quiere arrimar el hombro desde el primer minuto, ofreciendo sus propias instalaciones, todo lo que han aprendido investigando sobre el terreno y su ayuda para conseguir que el talento joven se quede a trabajar en la provincia.

Al encuentro institucional también se sumaron piezas fundamentales del organigrama del futuro centro, como su director y decano de la Facultad de Ciencias, Antonio Martínez Graña; la subdirectora, Agustina Fernández; y el catedrático de Química Orgánica, David Díez.

El Cermest, impulsado por la USAL junto con el Ayuntamiento de Fuentes de Oñoro, aspira a ser un verdadero puente que conecte las aulas y el conocimiento científico con las administraciones públicas, las empresas privadas y el propio territorio, contando además con la participación de socios de España y Portugal.

El objetivo final es dar respuesta a los grandes desafíos que llegan desde Europa: avanzar hacia la transición energética y blindar la autonomía estratégica del continente en la obtención de minerales clave, pero haciéndolo siempre desde el máximo respeto ambiental y la responsabilidad social con los pueblos de la zona.