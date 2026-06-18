La universidad de Castilla y León que afianza su posición nacional en el Ranking QS

Imagen de uno de los campus de la USAL.

La consultora británica Quacquarelli Symonds ha hecho público este jueves, 18 de junio, el ranking mundial de las mejores universidades, donde Salamanca ha logrado mantener su puesto en el top de Castilla y León y afianzar su posición a nivel nacional (16) a pesar de incorporarse 10 nuevas instituciones españolas a la clasificación.

La Universidad de Salamanca (USAL) es de esta manera la mejor posicionada de Castilla y León en el Ranking QS (16) en España, seguida por la Universidad de León (28) y la Universidad de Valladolid (30).

Con este decimosexto puesto, la USAL afianza un resultado positivo a pesar del incremento de la competencia. La institución académica, además, registra las mayores puntuaciones relativas en tres ámbitos.

El primero de ellos es la reputación académica, donde lidera este indicador que evalúa la percepción de la comunidad científica internacional respecto al desempeño de la USAL a través de una encuesta global de expertos.

En este caso se encuentra en la posición 345 de las 8.808 universidades que han sido evaluadas en esta ocasión. Destaca también el indicador de red internacional de investigación, que mide la diversidad geográfica de las colaboraciones científicas estables de la USAL y su capacidad para llevar a cabo proyectos de coautoría con socios internacionales.

La institución charra ha logrado a este respecto el puesto 261 a nivel internacional. Por último, está la sostenibilidad, que analiza el impacto ambiental, climático y social de la universidad a través de sus campus, su gobernanza y sus líneas de investigación en esta materia. Aquí la USAL está en el puesto 261.

Por otro lado, la USAL mantiene la misma posición con respecto a la edición pasada en los indicadores de volumen de citas científicas por profesor (801) y la relación numérica entre el volumen de alumnos matriculados y docentes (575).

Otras cifras relevantes que aborda este ranking para configurar la puntuación global son la reputación de los egresados entre los empleadores, situando a la USAL en el puesto 593, o la proporción de alumnos de origen internacional, estando la institución charra colocada en el puesto 681.

En cuanto al ámbito internacional, la USAL está en el puesto 560, lo que implica un descenso con respecto al año predecesor en el que ocupaba la posición 526.

En cualquier caso, esto se justifica en que este año se han evaluado 8.808 universidades de todo el mundo frente a las 8.467 de la edición anterior, habiendo 341 instituciones internacionales más que se evalúan por primera vez.

De las 48 universidades españolas participantes, incluyendo las 10 nuevas, 24 han bajado puestos en el ranking, 12 lo mantienen y solo dos han conseguido subir.

Estados Unidos continúa liderando el sistema de educación superior, con 184 instituciones académicas clasificadas, seguido de Reino Unido con 93 y China Continental con 85.