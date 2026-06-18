Salamanca lanza un plan con 24 cursos de talento local para las empresas: "Que desarrollen su proyecto de vida aquí"

La concejala de Familia y Oportunidades, Myriam Rodríguez en la presentación del Plan Formativo Municipal. Ayto. Salamanca.

El Ayuntamiento de Salamanca vuelve a arrimar el hombro para que ningún vecino se quede rezagado a la hora de buscar trabajo. El consistorio va a destinar casi 97.000 euros a un nuevo plan formativo con 24 cursos hechos totalmente a la medida de lo que pide el mercado.

La idea es que el proyecto salga a concurso de inmediato para empezar a rodar a finales de este mismo año y desarrollarse a lo largo de 2027, centrándose de lleno en esos sectores que no encuentran personal cualificado.

La teniente de alcalde y concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades, Miryam Rodríguez, ha explicado que con este paso el Ayuntamiento cumple su palabra de ofrecer talleres útiles, prácticos y pegados a la realidad de las empresas que buscan contratar personal.

Medidas especialmente dirigidas a jóvenes menores de 30 años, las personas mayores de 50 que llevan mucho tiempo en el paro y, de forma muy mayoritaria, las mujeres.

Rodríguez ha insistido en que estas aulas son clave para fijar población, porque tener un empleo estable es el primer paso para que los salmantinos puedan construir su futuro y quedarse a vivir en su ciudad.

Este nuevo empujón viene a sumarse a los talleres que ya se están dando en el Centro de Formación y Orientación Laboral (CEFOL) de cara a finales de año, como los programas de empleo y formación enfocados en la construcción, que se organizan junto a la Junta de Castilla y León, o el proyecto europeo Laboris Helmántica.

El contenido del nuevo plan abarca una oferta muy variada que toca todas las peticiones del empresariado.

La hostelería se alza como uno de los pilares principales con siete cursos específicos destinados a formar baristas, sumilleres, cocteleros, cortadores de jamón o especialistas en la elaboración de aperitivos, así como en la organización de eventos y banquetes.

Por su parte, el bloque sociosanitario y de servicios incluye la especialización en cuidados auxiliares y atención al paciente geriátrico, técnicas de comunicación con dependientes en instituciones, monitor de aula matutina o comedores escolares, manipulación de alimentos y control de accesos.

El sector de la logística y el empleo verde ganan peso a través de la formación para el manejo de carretillas elevadoras, gestión de almacenes, montaje de andamios, jardinería y manipulación de plaguicidas de uso fitosanitario.

Por último, el plan no descuida las competencias digitales y de oficina, donde se impartirán materias de contabilidad básica, inglés, técnicas administrativas e incluso una formación pionera sobre los fundamentos y aplicaciones de la inteligencia artificial orientada al empleo.