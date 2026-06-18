El PP pide investigar el veto a una familia gitana en las piscinas de Villares de la Reina: "Es inaceptable"

Montaje de imágenes de la presentación de los concejales del PP metiendo la instancia en el Ayuntamiento de Villares de la Reina y las piscinas municipales. Cedidas.

La temporada de baño ha comenzado con una fuerte tormenta política en Villares de la Reina. El Partido Popular de Salamanca ha dado un golpe sobre la mesa y ha exigido explicaciones urgentes al equipo de Gobierno del Ayuntamiento tras salir a la luz un presunto caso de discriminación en el acceso a las piscinas municipales, un servicio que, recuerdan, debe ser igual para todos.

La polémica saltó cuando, según los populares, una familia de etnia gitana denunció que se les había prohibido comprar las entradas para pasar el día en el recinto.

Según el relato que ha llegado a manos del Grupo Municipal Popular, los responsables de la taquilla les denegaron el acceso asegurando que los pases estaban completamente agotados, a pesar de que las instalaciones se encontraban prácticamente vacías en ese momento.

Para colmo de males, la familia asegura que, solo unos instantes después, otras personas pudieron adquirir sus entradas y entrar al recinto sin ningún tipo de impedimento y bajo las mismas condiciones.

Ante la gravedad de la acusación, los populares han pedido cuentas directamente al alcalde del municipio, José Buenaventura Recio, y a la portavoz socialista, Miryam Tobal.

Desde el PP insisten en que no se puede consentir ni la más mínima sombra de racismo o exclusión en una institución pública.

Desde el PP recuerdan que, aunque todos los que van a la piscina tienen la obligación de cumplir las normas de comportamiento como cualquiera, eso jamás puede servir de excusa para dar un trato diferente a nadie por sus raíces o por puros prejuicios.

Los populares tienen claro que si la investigación confirma que esto pasó de verdad, sería un comportamiento intolerable que no pega nada con un pueblo como Villares de la Reina, que siempre ha sido un lugar abierto, acogedor y donde la gente se respeta.

Por eso, han pedido que se miren los hechos con lupa desde ya, que se aclare qué normas se están siguiendo en la taquilla, que se busquen responsabilidades y, sobre todo, que se juegue limpio y de cara para que este feo asunto no rompa el buen rollo entre los vecinos ni manche el nombre del municipio.

Respuesta del Ayuntamiento de Villares

Por su parte, el Ayuntamiento de Villares de la Reina no ha tardado en reaccionar y ha negado de forma tajante las acusaciones del PP, asegurando que en el municipio se cumple la ley a rajatabla y se fomenta la convivencia entre todos los vecinos.

El alcalde, Ventura Recio, ha calificado de "falsa" la denuncia de discriminación, afirmando con rotundidad que los hechos no son ciertos y que ningún empleado municipal ha recibido jamás, ni va a recibir, órdenes que vayan en contra de las normas o de la legislación.

En la misma línea, la portavoz socialista, Miryam Tobal, ha lamentado la actitud de la oposición, señalando que la denuncia no se ajusta para nada a la realidad y que los populares deberían haberse informado bien antes de lanzar acusaciones tan graves sobre un tema tan delicado.

La explicación de lo que realmente ocurrió en la taquilla es puramente técnica y de aforo, según ha detallado el concejal de Deportes, Álvaro Coque. Resulta que las piscinas de Villares tienen un límite máximo de 1.500 personas.

Se han vendido 1.320 abonos de temporada y otros 150 abonos de veinte baños, las plazas que quedan libres de uso preferencial son poquísimas.

"Eso hace que cada día apenas se puedan poner a la venta unas 30 entradas en taquilla", ha aclarado Coque.

Estas pocas entradas suelen volar a primera hora de la mañana y, una vez que se agotan, la ventanilla se cierra y no se pueden vender más, por mucho que en un momento concreto del día el vaso o el césped se vean medio vacíos.

Desde el equipo de Gobierno insisten en que las normas y los abonos están abiertos a todo el mundo por igual, sin mirar la raza, la etnia o la religión de nadie, algo que, según recuerda la edil del partido socialista Miryam Tobal, se puede comprobar fácilmente revisando la lista de abonados del propio pueblo.

El Ayuntamiento insiste en que no hay ni trampa ni cartón, ni mucho menos un trato desigual, sino un simple control administrativo del aforo para que las instalaciones sean seguras para todos.