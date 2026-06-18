Agentes de la Policía Nacional de Salamanca en una imagen de archivo.

Agentes de la Policía Nacional de Salamanca en una imagen de archivo. Luis Cotobal Archivo

Salamanca

Muere una mujer tras precipitarse desde una vivienda a la calle en el centro de Salamanca

Los servicios sanitarios no pudieron hacer nada por salvar la vida de la víctima.

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Una mujer de 76 años ha fallecido a primera hora de este jueves, 18 de junio, tras precipitarse desde una vivienda a la calle en el centro de Salamanca.

Según ha informado la sala de operaciones del 112 de Castilla, se han recibido varias llamadas a las 09:30 horas solicitando asistencia sanitaria para la víctima en la calle Fray Luis de Granada.

Los alertantes no han podido aportar más datos al respecto y el aviso se ha trasladado a la Policía Local de Salamanca, a la Policía Nacional y al servicio de emergencias de Sacyl.

Finalmente, los organismos sanitarios únicamente han podido confirmar el fallecimiento de la mujer, realizando a continuación las diligencias correspondientes.

Por su parte, la investigación corre a cargo de la Policía Nacional, que se encuentra estudiando los hechos para tratar de esclarecerlos, aunque descartan la participación de terceras personas.