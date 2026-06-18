Muere una mujer tras precipitarse desde una vivienda a la calle en el centro de Salamanca

Agentes de la Policía Nacional de Salamanca en una imagen de archivo. Luis Cotobal Archivo

Una mujer de 76 años ha fallecido a primera hora de este jueves, 18 de junio, tras precipitarse desde una vivienda a la calle en el centro de Salamanca.

Según ha informado la sala de operaciones del 112 de Castilla, se han recibido varias llamadas a las 09:30 horas solicitando asistencia sanitaria para la víctima en la calle Fray Luis de Granada.

Los alertantes no han podido aportar más datos al respecto y el aviso se ha trasladado a la Policía Local de Salamanca, a la Policía Nacional y al servicio de emergencias de Sacyl.

Finalmente, los organismos sanitarios únicamente han podido confirmar el fallecimiento de la mujer, realizando a continuación las diligencias correspondientes.

Por su parte, la investigación corre a cargo de la Policía Nacional, que se encuentra estudiando los hechos para tratar de esclarecerlos, aunque descartan la participación de terceras personas.