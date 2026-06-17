Salamanca blinda el respeto intergeneracional: más de 600 escolares aprenden el valor de cuidar a los mayores

Salamanca se ha propuesto que el respeto y el cariño hacia los abuelos se aprenda desde los pupitres. El Teatro Liceo se ha llenado esta mañana de risas, miradas de complicidad y mucha emoción en un encuentro que ha reunido a niños y mayores de la ciudad.

El alcalde, Carlos García Carbayo, no ha querido perderse esta cita, que pone el punto final a unos talleres que han llenado de vida las aulas durante todo el año para enseñar a los más jóvenes el valor de cuidar y escuchar a quienes más experiencia tienen.

El broche de oro lo ha puesto el mago Fernando García con su espectáculo "La Magia que nos une", un título que resume perfectamente lo que se ha vivido en el teatro. Sentados juntos, unos trescientos alumnos de quinto y sexto de Primaria y los mayores voluntarios que han compartido sus historias con ellos este curso han disfrutado de una mañana muy especial.

En total, han sido más de seiscientos los escolares salmantinos que han participado en estas actividades, pensadas para romper prejuicios sobre la vejez y recordar que los mayores son una parte fundamental de nuestros barrios y familias.

Durante el acto, Carbayo se ha mostrado muy orgulloso de este proyecto que une a distintas generaciones y que refleja el espíritu de una Salamanca empática y acogedora.

El alcalde ha valorado la oportunidad que han tenido los chavales de "experimentar, pensar y dialogar sobre cómo envejecemos, cómo nos vemos y cómo queremos que nos traten en el futuro", sembrando así una semilla de respeto para los próximos años.

Un pilar fundamental para el desarrollo de estas jornadas ha sido el tejido humano que las sustenta desde la propia experiencia. Por ello, el alcalde ha querido agradecer de forma expresa la implicación y la generosidad de la veintena de personas mayores voluntarias que se han desplazado a los centros escolares durante estos meses.

Estos voluntarios forman parte activa de iniciativas municipales ya consolidadas en la ciudad como "Cuentacuentos e Historias de Vida", "Tertulias Dialógicas Literarias" y el programa de atención social "Salamanca Acompaña".

Carbayo ha reconocido públicamente el valor de su tiempo y de su mirada, afirmando que es un legado que "tanto aporta a nuestra ciudad".

Finalmente, el regidor salmantino ha reafirmado la voluntad del consistorio de seguir dando pasos firmes para consolidar a Salamanca como un referente ineludible en materia de envejecimiento activo, respeto intergeneracional y concordia vecinal, recordando ante los escolares que "una ciudad que cuida a sus mayores es una ciudad que sigue avanzando".