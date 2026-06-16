Miguel del Castillo, decano del Colegio de Abogados de Salamanca: "El turno de oficio se está pagando poco y mal"

El Ilustre Colegio de la Abogacía de Salamanca (ICASAL) vive un año de absoluto esplendor institucional y de profunda reivindicación profesional. La concesión de la Medalla de Oro de la Ciudad, otorgada por unanimidad de todos los grupos políticos del Ayuntamiento, coincide de forma matemática con el 250 aniversario de la fundación de la corporación jurídica y con el V Centenario de la llegada del pensador Francisco de Vitoria a las aulas de la Universidad de Salamanca.

Una triple efeméride que sitúa a los abogados salmantinos en el epicentro de la actualidad social de la provincia.

Al frente de la institución se encuentra Miguel del Castillo Alonso, quien cumple año y medio de mandato como decano en un escenario marcado por la aceleración tecnológica, la digitalización procesal y las crecientes tensiones en torno a la independencia judicial en el panorama nacional.

Lejos de quedarse en la mera celebración litúrgica de los actos oficiales, Del Castillo aprovecha este altavoz institucional para denunciar la precaria situación económica que sufren los profesionales adscritos al Turno de Oficio en el denominado "territorio Ministerio" y para reivindicar el papel crucial de la abogacía como el último baluarte que garantiza la separación de poderes real en el día a día de los ciudadanos.

Acto de entrega de la Medalla de Oro de la Ciudad, al Ilustre Colegio de Abogados de Salamanca. Ayto. Salamanca.

El decano del Icasal desgrana en esta entrevista los retos inmediatos de la profesión, el impacto de la Inteligencia Artificial en los despachos y la memoria de aquellos que forjaron una institución que hoy cuenta con cerca de 1.500 profesionales colegiados en la provincia.

Pregunta: Miguel, recibir la Medalla de Oro de la ciudad de Salamanca por unanimidad de todos los grupos políticos no ocurre todos los días. ¿Qué significa este reconocimiento para el Colegio en un año tan redondo como el de su 250 aniversario?

Respuesta: Recibir hoy la Medalla de Oro de la ciudad de Salamanca es un profundo honor para quienes ejercemos esta profesión día tras día, con una vocación de servicio como es el que tiene el Colegio de la Abogacía de Salamanca, al que represento.

P.- Además, coincide con el V Centenario de la llegada de Francisco de Vitoria a Salamanca, un hito fundamental para la historia del Derecho.

R.- Es evidente que en un año tan importante como el quinto centenario de la llegada de Francisco de Vitoria a Salamanca, no deja de ser también una coincidencia.

Tanto el Colegio de la Abogacía a sus 250 años como él en su llegada hace 500 nos obliga a recordar tanto a esos pensadores humanistas y religiosos que entendieron que la grandeza de una comunidad no se mide por su poder, sino por su capacidad de cuidar a los más frágiles.

Esa enseñanza sigue profundamente actual. Esta abogacía, cuando sirve de verdad, participa de esa misma misión: poner inteligencia al servicio de la justicia y compasión al servicio del derecho.

Foto en el Salón de Recepciones del Ayuntamiento de Salamanca, previa al acto de entrega de la Medalla de Oro de la Ciudad, al Ilustre Colegio de Abogados de Salamanca con el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco y el alcalde de la ciudad. Susana Martín. ICAL.

P.- Cuando uno echa la vista atrás y piensa en aquel año 1776, en plena Ilustración, cuando nació el Colegio... ¿Cómo cree que ha evolucionado el ADN del abogado salmantino desde entonces?

R.- Es evidente que el ADN viene a ser el mismo que existía hace 250 años, evidentemente con una evolución. Hoy entiendo que aquellos que consagraron su vida a la abogacía salmantina, que crearon lo que luego fue el Colegio de la Abogacía, estarían orgullosos de lo que es hoy este Colegio con 900 colegiados ejercientes y otros 600 no ejercientes. Estarían sencillamente orgullosos.

P.- Si los fundadores del Colegio levantaran la cabeza y vieran el ICASAL de hoy, ¿qué cree que les sorprendería más y qué pensaría que se ha mantenido intacto?

R.- Si levantasen la cabeza aquellos primeros fundadores de esta abogacía salmantina, creo que estarían eternamente orgullosos. Orgullosos de la gran labor social que ejerce el Colegio de la Abogacía a nivel provincial y a nivel local, y de que está en la vanguardia de todas las efemérides que van ocurriendo.

Está a la vanguardia de todas las generaciones que se están produciendo; quiero decir con ello a la vanguardia en inteligencia artificial, a la vanguardia en informática, a la vanguardia en biblioteca, a la vanguardia en todo.

Creo que estamos tratando de llegar a lo que es un colegio de excelencia, si es que ya no lo somos, pero queda mucho por hacer.

P.- Detrás de la medalla y los actos institucionales hay un día a día duro en los juzgados. ¿En qué estado de salud diría que se encuentra la abogacía salmantina en la actualidad?

R.-La abogacía salmantina se encuentra hoy en un estado de salud excelente. Estamos día a día en los juzgados, estamos día a día en las guardias del turno de oficio, estamos día a día en la labor social que hacemos.

Estamos día a día en los convenios que hemos firmado con ayuntamientos, con la Diputación y con otras entidades sociales y académicas. Creo que su salud hoy es excelente, pero eso no quiere decir que no haya que cuidarse, que haya que ir mejorando poco a poco y no tratar de creer que estamos bien, sino que hay que hacerlo todavía mejor.

P.- El Turno de Oficio y la asistencia jurídica gratuita son el verdadero termómetro social de la profesión. Los abogados llevan años reclamando una dignificación real de las retribuciones y de sus condiciones. ¿Cree que las administraciones están pagando de verdad la calidad del servicio que prestan los profesionales en Salamanca?

R.- No, las administraciones no están pagando el Turno de Oficio como debieran. Es un Turno de Oficio mal retribuido, muy mal pagado y en el que no quieren ver realmente esa labor social de la que he hablado.

Hay que diferenciar lo que es el Turno de Oficio en el territorio común en el cual estamos Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia, Baleares, Ceuta y Melilla, del resto de comunidades que ya tienen transferidas estas competencias y donde las administraciones sí se están portando.

Nosotros, a nivel de territorio común, entiendo que las administraciones no están a la altura.

Se está pagando poco y mal. Una retribución que entendemos en la Abogacía de Salamanca que debe ser superior, puesto que la labor social que se hace es importantísima y sobre todo si tenemos en cuenta que muchos profesionales hasta pierden dinero con muchos asuntos del Turno de Oficio.

P.-: En ocasiones un decano tiene que enfrentarse a decisiones difíciles… ¿Cuál es la que más le ha costado tomar en este periodo al frente del Colegio?

R.- La decisión que más me ha costado tomar todavía no la he tomado, para entendernos. Pero llegará el momento en que sí que tendré que tomar decisiones muy, muy difíciles y muy importantes. Hoy en día llevamos, o llevo como decano, un año y medio.

Ha sido un año y medio muy intenso, muy intenso, con nueva legislación, nuevas leyes y sobre todo con problemas internos que evidentemente están ahí y que hay que ir solventando poco a poco.

Pero la decisión más, más difícil aún no ha llegado. Llegará, evidentemente, como llegarán otras; siempre habrá una decisión más difícil de las que haya que tomar.

Los elegidos como Medallas de Oro de la Ciudad, junto al alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo. Susana Martín. ICAL.

P.- Estamos en un momento de cambio total con la digitalización y la llegada de la Inteligencia Artificial al mundo del derecho. ¿Cómo se está adaptando Salamanca a esta transformación tecnológica?

R.- La inteligencia artificial, hoy por hoy, y todo lo que es la digitalización y demás, está ya aquí. El Colegio de la Abogacía de Salamanca ha llevado a cabo todo un tema con el Consejo General de la Abogacía de España a través de un programa de digitalización que se llama 'Unión Profesional Pro' (UP Pro).

En relación con los colegiados, las personas que se han apuntado y las personas que lo han terminado, el Colegio de Salamanca es el primer colegio de España en el sentido de que estamos ahí, en una situación de vanguardia.

Tenemos una fenomenal plantilla de personal y de trabajadores que están en lo último, que están en lo más selectivo del tema informático, de inteligencia artificial, y de buscar y traer nuevas cosas.

Es muy importante el tema de la digitalización y de la inteligencia artificial, y Salamanca, evidentemente, no se está quedando en la cola. Vamos enseñando popa.

P.- Se habla mucho de las dificultades de los jóvenes que salen de la Universidad de Salamanca para arrancar sus propios despachos y ejercer. ¿Qué les dice el Colegio a esos nuevos abogados que ven el futuro con cierta incertidumbre?

R.- A los nuevos colegiados siempre, siempre les diré lo mismo que nos decíamos en su día mi hermano y yo, que no se me olvida: adelante, que no tengan miedo.

Tienen un gran Colegio, tienen grandes profesionales que les van a ayudar, tienen unas infraestructuras inmejorables y, sobre todo, tienen personas cercanas que siempre, siempre van a estar ahí con ellos. Por eso les digo que no tengan miedo, que adelante. Eso sí, todo cuesta en la vida, pero poco a poco, insisto: adelante.

P.-¿Cómo ve la situación del Derecho y la Justicia en la actualidad en España? Existe un debate social muy intenso sobre el riesgo de erosión en la separación de poderes y la independencia de la Fiscalía.

R.- En el tema de la separación de poderes, si alguien o una institución es importante, precisamente son los colegios de abogados.

Son ellos, esos abogados y abogadas que van a estar ahí dando el callo para que esa separación de poderes se produzca de una forma real y efectiva, porque siempre habrá un abogado de un lado o de otro, una abogada de un lado o de otro, precisamente para fomentar que exista esa independencia.

P.- Como decano, recogió usted la Medalla de Oro en nombre de todos sus compañeros de profesión. Cuando subió a ese escenario, ¿en quién o en quiénes va a pensar en ese preciso instante?

R.-Me acordé de muchas personas. De muchas. Pero sobre todo de los últimos decanos a los que yo conocí, algunos de los cuales ya no viven, que han hecho posible que este Colegio esté donde esté.

Me acordaré de muchos compañeros que ya no están, que estuvieron ahí y que de alguna forma también han sido parte de estos 250 años. Evidentemente no puedo acordarme de todos o de todas, pero sí de manera especial de algunos de ellos; aunque no pueda citarles porque son muchísimos, sí que los tengo en la cabeza.

P.- Para terminar, complete la frase: El Ilustre Colegio de la Abogacía de Salamanca cumple 250 años mirando al futuro con el objetivo de...

R.- ...y adelante, cumplir otros mínimos 250 años. Otros 250 años que nos llevarían a una excelencia mejor. La Abogacía de Salamanca, siempre en vanguardia, siempre excelente. Siempre con el ciudadano y la ciudadana salmantina.