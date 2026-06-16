El Ayuntamiento y la Cámara de Salamanca sellan un pacto por la proyección internacional de Salamanca Tech

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo y el presidente de la Cámara de Comercio de la ciudad, Alberto Díaz estrechando la mano tras la firma del convenio en el Ayuntamiento de Salamanca. Ayto. Salamanca.

Salamanca quiere consolidarse como el hogar ideal para quienes pueden trabajar desde cualquier rincón del planeta. El alcalde de la ciudad, Carlos García Carbayo, y el presidente de la Cámara de Comercio, Alberto Díaz, han sellado esta mañana una alianza estratégica para poner en marcha el programa 'Salamanca Global Hub'.

El plan busca dar un fuerte impulso internacional a la marca 'Salamanca Tech', atrayendo a profesionales remotos, investigadores y emprendedores de todo el mundo para conectarlos directamente con el tejido empresarial y las 'startups' locales.

Para hacer realidad este ecosistema, el Ayuntamiento va a destinar 20.000 euros anuales durante 2026 y 2027. Este presupuesto se traducirá de inmediato en tres líneas de trabajo.

La primera de ellas será abrir las puertas del Vivero de Empresas 'Génesis' —y otros espacios de la Cámara— para crear puestos de trabajo específicos para nómadas digitales, equipados con todo lo necesario para trabajar a pleno rendimiento: alta velocidad de conexión, ergonomía, zonas comunes, etc.

Además, se organizarán encuentros de 'networking' y actividades de 'afterwork' para que estos profesionales de fuera no se queden aislados, sino que hagan piña con las empresas de la ciudad.

Por último, se activarán campañas de orientación y dinamización para vender la marca Salamanca en el exterior como un lugar idílico para vivir y hacer negocios.

El talento como motor de empleo

"Queremos que Salamanca sea cada vez más conocida fuera, pero también que quien venga a trabajar desde aquí encuentre espacios adecuados, contactos profesionales, respaldo y oportunidades para integrarse en la vida económica de la ciudad", ha explicado con ilusión el alcalde, Carlos García Carbayo.

El regidor ha recordado que este paso se suma a otros proyectos potentes, como el futuro Centro Ciudad del Talento o la reciente certificación de Salamanca como Destino Global para Nómadas Digitales.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio, Alberto Díaz, ha puesto el foco en el beneficio real que esto dejará en las calles salmantinas: "La llegada de profesionales internacionales y emprendedores tecnológicos es una oportunidad de oro para enriquecer nuestras empresas. Atraer talento es importante, pero convertir ese talento en desarrollo económico y empleo para Salamanca es el verdadero objetivo".