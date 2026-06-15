Iker Muniain, leyenda del fútbol español: de levantar la Copa del Rey con el Athletic a entrenar al Salamanca UDS

El Salamanca UDS ha sacudido el mercado de fichajes con una de esas noticias que trascienden por completo la categoría. El club del estadio Helmántico ha hecho oficial la llegada de Iker Muniain como su nuevo entrenador para la temporada 2026/2027, un movimiento de muchísimo nivel que va a colocar al equipo blanquinegro en el mapa del fútbol nacional.

El técnico navarro se pone al frente del vestuario charro con la mochila llena de experiencia al máximo nivel, consolidado como una auténtica institución de nuestro fútbol.

Muniain es historia viva del Athletic Club de Bilbao, donde creció desde las categorías inferiores hasta convertirse en el gran capitán del primer equipo durante quince temporadas.

Llegó a jugar 560 partidos oficiales con el club vizcaíno —una cifra espectacular que solo supera el mítico José Ángel Iribar— y marcó 76 goles.

En su vitrina de trofeos destacan dos Supercopas de España y, de forma muy especial, la última y esperada Copa del Rey de 2024 que él mismo levantó en Sevilla, justo antes de cruzar el charco para vivir una última aventura como futbolista en las filas del San Lorenzo de Almagro argentino, el equipo del fallecido Papa Francisco.

Tras colgar las botas, el pamplonés inició de inmediato su formación en la parcela técnica. Su debut en los banquillos se produjo la pasada campaña 2025/2026 al frente del CD Derio.

En el conjunto vizcaíno cuajó una notable actuación en su estreno, logrando clasificar al equipo para la fase de ascenso a Segunda Federación y quedándose a las puertas del objetivo, dejando además excelentes sensaciones por su propuesta de juego vistosa y de marcado carácter competitivo.

A través de un comunicado oficial, la directiva del Salamanca UDS ha destacado que la incorporación del exleón responde a una apuesta clara por "un proyecto sólido, profesional y competitivo", buscando en Muniain un perfil con gran capacidad de liderazgo, visión de futuro y una fuerte cultura de trabajo.

El nuevo preparador blanquinegro llega a la capital del Tormes con el reto de trasladar al Helmántico los valores de compromiso y competitividad que marcaron su carrera en la élite y confeccionar una plantilla preparada para pelear por las cotas más altas.