Cambios en los buses de Salamanca: sistema pionero a la demanda en la línea 15 y se reforzarán la 10 y 13

El Ayuntamiento de Salamanca ha anunciado que va a reforzar las líneas 10 y 13 de autobús urbano y va a implantar un servicio pionero a demanda en la 15.

Así lo ha trasladado este lunes el concejal de Tráfico y Transportes, Ángel Molina, quien ha destacado el compromiso municipal con el transporte público y ha puesto en valor el empeño del Ayuntamiento por ofrecer un servicio de calidad a los vecinos.

Según ha señalado Molina, las líneas 10 y 13 disponen actualmente de un autobús de refuerzo durante un tramo al día de cuatro horas, que ahora pasará a ser un servicio ordinario completo desde primera hora hasta las 15:00 horas.

El objetivo es garantizar el cumplimiento estricto de las frecuencias y de todas las expediciones programadas.

Por otro lado, la línea 15 estrenará un sistema de 'Bus a la Demanda' durante los fines de semana. La medida pretende alcanzar el equilibrio entre la prestación del servicio, la demanda y la eficiencia del gasto público.

Mediante una plataforma web, los usuarios podrán pedir el servicio de forma personalizada. Las actuaciones serán efectivas en las próximas semanas y se les añade otras medidas puestas ya en marcha.

Destaca entre ellas los 2,4 millones de euros invertidos en la instalación de más de 130 paneles informativos, otros 4,1 millones para la compra de ocho autobuses, un compresor de gas y la ampliación de la infraestructura de recarga.

O los 173.000 euros para instalar siete aseos de cabina para conductores o los 18 millones anuales del coste del contrato.

Según ha recordado el edil, en la actualidad, se está implementando el sistema de prioridad semafórica en más de 100 cruces, con una inversión de 388.000 euros, permitiendo que el autobús tenga fluidez en los puntos críticos, asegurando que los tiempos de trayecto sean siempre competitivos.

Además, se han modernizado las infraestructuras de parada, renovando y adaptando la práctica totalidad de las más de 200 marquesinas de la ciudad para que sean plenamente accesibles y cuenten con códigos Navilens para personas con discapacidad visual.

Todo ello, ha asegurado el concejal, manteniendo unas tarifas que se sitúan entre las más baratas de toda España y facilitando el acceso mediante el pago con tarjeta bancaria a bordo y, próximamente, implementándolo también a través de una tarjeta virtual que estará disponible en la aplicación móvil.

Finalmente, Molina ha recordado que Salamanca cuenta con una flota 100% ecológica, compuesta por 70 autobuses de última generación, a los que se sumará otro más para completar el servicio, que el pasado año batió récord anual de usuarios al contabilizar casi 16 millones de viajeros.