Del buzón a los presupuestos: la oportunidad de los salmantinos para decidir qué obras se hacen en su barrio

El alcalde, Carlos García Carbayo visitando a las obras del barrio de La Vega de Salamanca junto al concejal de Fomento, Gestión Urbana y Policia Administrativa, Fernando Carabias. Archivo.

El Ayuntamiento de Salamanca vuelve a abrir las puertas a los vecinos para que digan en qué prefieren que se gaste el dinero de todos.

Ya está en marcha la undécima edición de los Presupuestos Participativos, esa iniciativa pensada para que cualquier salmantino empadronado pueda poner sobre la mesa sus propias ideas y elegir qué mejoras necesitan las calles y barrios de cara al próximo año 2027.

Esta vez, el Consistorio deja en manos de los ciudadanos la decisión sobre el 10% del dinero destinado a las inversiones, es decir, todo lo que toca de lleno el día a día de la gente.

De este modo, los vecinos tienen el poder de proponer arreglos que de verdad hagan falta: desde asfaltar o reurbanizar una calle, hasta lavar la cara a los parques y jardines, mejorar las tuberías del agua, lanzar proyectos para cuidar el medio ambiente o reformar los pabellones y pistas deportivas municipales.

Si tienes una idea en mente, no te lo pienses mucho porque el plazo para mandar propuestas termina el próximo 31 de octubre.

Lo bueno es que se puede participar tanto a título individual como a través de las asociaciones del barrio, peñas, colectivos de mayores, jóvenes, clubes deportivos o sindicatos. Cuantos más seamos a arrimar el hombro, mejor se adaptarán las cuentas a las necesidades reales de Salamanca.

Para facilitar la participación, el Consistorio ha habilitado varios canales para ello. Si es digitalmente, puede ser mediante un correo electrónico presupuestosparticipativos@aytosalamanca.es o rellenando el formulario específico en la página web del Ayuntamiento.

De manera presencial en las oficinas del registro municipal o depositando las propuestas en los buzones físicos instalados en los centros municipales de la ciudad: Iglesia Vieja de Pizarrales, Miguel de Unamuno, Julián Sánchez 'El Charro', Victoria Adrados, Luis Vives, Trujillo, Puente Ladrillo, Vistahermosa, Tejares, La Vega y el Espacio Joven).

Una vez que concluya la recogida de iniciativas en octubre, el proceso avanzará de forma estructurada. En la siguiente fase, los técnicos municipales estudiarán con lupa cada una de las propuestas para analizar su viabilidad técnica y económica.

Posteriormente, las que resulten viables pasarán al filtro del Consejo de Ciudad, que se encargará de establecer un orden de prioridad. Finalmente, la Comisión de Economía y Hacienda determinará qué proyectos se incorporan definitivamente a las cuentas de 2027, notificando a los proponentes la aceptación o el rechazo de sus ideas.