El Ayuntamiento de Salamanca lanza 390 actividades educativas para el nuevo curso: IA y robótica como novedades

El concejal de Promoción Económica, Pedro Martínez en el espacio Coworking del Centro Tormes + con los niños del campamento tecnológico de la pasada Semana Santa. Ayto. Salamanca.

El Ayuntamiento de Salamanca ya ha diseñado la ruta educativa para las aulas de la ciudad de cara al próximo curso escolar 2026/2027.

El Consistorio ha dado a conocer un ambicioso catálogo que reúne 390 propuestas y talleres pensados no solo para los alumnos de todas las etapas —desde Infantil hasta Formación Profesional—, sino también para involucrar directamente a los profesores y a las familias salmantinas.

Los colegios e institutos interesados en sumarse a estas iniciativas podrán formalizar sus solicitudes a partir del próximo 25 de junio a través de la plataforma web oficial de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes.

El grueso de la programación se vuelca en los estudiantes con un total de 336 proyectos clasificados en dieciséis bloques temáticos que van desde el apoyo al estudio y la robótica hasta la educación en valores, el deporte y el teatro.

El resto de la oferta se reparte entre el bloque de 'Escuela de Familia', que pone a disposición de los hogares 50 conferencias y talleres sobre salud, tecnología y convivencia, y el 'Aula de Saberes', un espacio con cuatro iniciativas específicas para los docentes y departamentos de orientación de los centros.

Un aluvión de novedades con el foco en la tecnología y la salud

El catálogo de este año llega renovado con la incorporación de 38 actividades de estreno (35 para escolares y 3 para padres). Entre las novedades más llamativas destaca un taller práctico de Inteligencia Artificial en el que los jóvenes diseñarán un agente autónomo sencillo mientras reflexionan sobre la ética de estas herramientas.

También cobran fuerza las propuestas científicas vinculadas al evento 'Salamanca Summit', con talleres de electrónica, modelado 3D, impresión en tres dimensiones y robótica, además de divertidas dinámicas como 'Aula 360º: magia para aprender', que utiliza el ilusionismo para explicar las matemáticas o la lengua.

La concienciación social y de salud es otro pilar que se refuerza a través de once nuevos talleres sobre ocio saludable y uso responsable de las redes sociales.

Además, en el ámbito de la convivencia y en colaboración con Asprodes, los alumnos podrán disfrutar de circuitos de equilibrio y superación personal al aire libre en el Parque de Cuerdas de la Lonja de los Huertos Urbanos.

Por su parte, la Escuela de Familia estrena tres títulos muy pegados a la realidad actual: 'Padres y madres no estáis solos', 'Videojuegos y sus riesgos' y 'Claves para conectar y comunicarnos'.

El aula viva del V Centenario de la Escuela de Salamanca

La historia local mantendrá un peso crucial en las aulas gracias a la continuidad y el estreno de actividades relacionadas con el V centenario de la Escuela de Salamanca.

El objetivo es que los jóvenes comprendan la enorme influencia que tuvieron pensadores de la talla de Francisco de Vitoria o Domingo de Soto en el origen de los derechos humanos y el derecho internacional moderno.

Para lograrlo de una forma amena, el casco histórico se convertirá en un escenario interactivo. Los alumnos de Primaria podrán disfrutar de cuentacuentos creativos y del nuevo taller 'Construyendo derechos: Francisco de Vitoria pieza a pieza', donde se utilizan las manos para debatir ideas sobre la inclusión.

Por su parte, los estudiantes de ESO y Bachillerato contarán con la propuesta 'Epicentro del cambio', un itinerario de corte humanista por el Convento de San Esteban que conectará directamente los dilemas morales de hace cinco siglos con los debates de la sociedad actual.