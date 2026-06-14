Salamanca marcha contra las listas de espera, la falta de personal y las derivaciones de servicios a la sanidad privada

La Plataforma de Salamanca para la defensa de la sanidad pública convoca una Marea Blanca para exigir mejoras.jpg Fotografía: Susana Martín / ICAL.

Varios centenares de personas marcharon hoy entre el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca y la Gerencia de Salud de Área para protestar, entre otras cuestiones, contra las listas de espera, de hasta 30.000 pacientes en la provincia salmantina.

También, ante la falta de personal sanitario que satura los servicios a la ciudadanía y, por otro lado, contra las derivaciones de recursos públicos a la sanidad privada.

Así lo explicó este domingo la portavoz de la Plataforma de Salamanca para la Defensa de la Sanidad Pública, Isabel Gómez, en declaraciones recogidas por Ical a pie de manifestación, en el paseo de San Vicente.

Allí compareció ante los medios para poner de relieve que “Castilla y León, y Salamanca en particular, tienen carencias graves en materia sanitaria que urge resolver”.

Entre los participantes en la protesta se podía distinguir a miembros de varios colectivos, incluida la plataforma sanitaria de Béjar, en defensa de la dotación de servicios para el Hospital Comarcal Virgen del Castañar, así como a representantes sindicales y políticos, con una nutrida presencia, en este sentido, de cargos socialistas, a nivel municipal, provincial y autonómico.

Los manifestantes, ataviados con pancartas y batas blancas, remontaron el paseo Carmelitas hasta Puerta Zamora, cortando el tráfico rodado, y se concentraron en la avenida Mirat frente a la sede de la Gerencia de Salud de Área de Salamanca.

El principal motivo de la movilización de este domingo, posiblemente mermada por la coincidencia con el puente disfrutado este fin de semana en la capital del Tormes, que el viernes celebró a su patrón, San Juan de Sahagún, fue denunciar el “progresivo deterioro” de la atención sanitaria en la provincia.

“La sanidad pública se defiende usándola, cuidándola y reclamando cuando falla”, reflexionó la portavoz de la plataforma convocante.

“Existen 30.000 pacientes que, en Salamanca, tienen un problema de salud sin resolver y están esperando en el llamado buzón administrativo”, apuntó Gómez.

Matizó que, de ellos, unos 22.000 esperan para una primera consulta, más de 6.000 lo hacen para una intervención quirúrgica, y unos 4.600 para alguna prueba técnica, según cifró, citando datos de dominio público extraídos de la propia Consejería de Sanidad.

Asimismo, la protesta puso el foco sobre la situación de la atención primaria, “saturada" y con una "notable falta de profesionales sanitarios”.

“Se supone que no se pueden dar citas por encima de las 48 horas y están citando pacientes a los 14 días”, lamentó la portavoz. Una carencia que afecta “de manera directa”, tanto a los centros de salud urbanos como al medio rural, donde Gómez denunció “el recorte y cierre de servicios médicos esenciales”.

En concreto, sobre la sanidad del medio rural, Isabel Gómez insistió en que “hay pueblos en los que el médico pasa tres días a la semana y otros en que uno o ninguno, obligando a los pacientes a desplazarse a largas distancias”.

“Sabemos que hace falta redistribuir los recursos. No puede ser que haya profesionales con una carga asistencial muy alta en unos pueblos y otros con una muy baja y, sobre todo, que la sanidad no llegue a todos los lados”, recalcó.

Por otro lado, los colectivos convocantes criticaron el incremento de las derivaciones a la sanidad privada, una medida que consideran “perjudicial para el fortalecimiento del sistema público".

Isabel Gómez exigió, en este sentido, una “inversión real” y una “gestión eficiente” que garantice una asistencia “universal y de calidad”. “La única solución que encuentra la Consejería para resolver los problemas es derivar contratos a la sanidad privada por valor de 3,3 millones de euros”, criticó.

Preguntada por los medios de comunicación acerca de la renovación en el cargo del consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, quien mañana lunes tomará de nuevo posesión de esta cartera, junto al resto del Gobierno de la Junta de Castilla y León, la portavoz de la plataforma deseó un mejor desempeño por su parte en esta legislatura.

“Desde luego, al menos en Salamanca, lo está haciendo muy mal”, zanjó.