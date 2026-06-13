El espectacular incendio de un camión en la A-62 a su paso por un pueblo de Salamanca obliga a cortar el tráfico

Incendio de un camión en La Fuente de San Esteban. Vicente / ICAL.

Espectacular incendio de un camión en la jornada de este sábado, 13 de junio, en las carreteras de Salamanca. Concretamente en La Fuente de San Esteban, como han informado los Bomberos de la Diputación de Salamanca en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Un camión ha empezado a arder, por causas que están por determinar, en la A-62, concretamente en el kilómetro 292 de la vía y sentido Portugal, y ha obligado a los profesionales del fuego a intervenir.

El fuego ha provocado que hasta el lugar hayan tenido que acudir una dotación de los bomberos de Ciudad Rodrigo, con tres efectivos, y otras dos del parque de Vitigudino, con tres más.

Todo, para sofocar las llamas del vehículo. Durante los trabajos de los efectivos contra los incendios se ha cortado la A-62, que se ha reabierto posteriormente.

Por suerte no hay que lamentar heridos tras el suceso.