Santa Marta abre este viernes sus piscinas municipales tras una puesta a punto de más de 32.000 euros

El concejal de deportes Jorge Valiente. Al fondo: las piscinas municipales renovadas y preparadas para una nueva temporada estival. Ayto. Santa Marta de Tormes.

Santa Marta de Tormes (Salamanca) ya cuenta con fecha de apertura de sus piscinas municipales, una puesta en marcha. Será este próximo viernes, 12 de junio, una de las más madrugadoras de la provincia.

Será a partir de las 13.00 horas, tal y como ha informado el propio Ayuntamiento de la localidad, después de rematar los trabajos de acondicionamiento necesarios para esta nueva temporada.

Desde el Consistorio anuncian que se ha destinado un total de 32.411 euros para las diferentes actuaciones de mejora.

Entre las principales intervenciones llevadas a cabo destaca la sustitución de cinco escaleras de acceso a los vasos de baño que presentaban un mayor desgaste por el paso del tiempo y el uso continuado.

Además, se han renovado los anclajes de la valla perimetral que delimita la zona de baño con el objetivo de reforzar la seguridad de los usuarios.

Los trabajos también han incluido la reparación del pavimento que rodea las piscinas.

En concreto, se han sustituido baldosas que se encontraban sueltas o desniveladas y que podían provocar tropiezos, caídas o pequeños cortes entre los bañistas.

El concejal de Deportes, Jorge Valiente en las mejoras de las instalaciones en las piscinas municipales. Ayto. Santa Marta de Tormes.

Otra de las mejoras se ha centrado en el espacio destinado al servicio de socorrismo. El Ayuntamiento ha renovado el suelo de esta zona para facilitar el trabajo de los profesionales encargados de la vigilancia y evitar problemas derivados de la acumulación de agua y barro, mejorando así las condiciones de seguridad e higiene.

Asimismo, se ha actuado en la sala de bombas mediante la sustitución de su cerramiento. Para ello se han instalado paneles sándwich, una solución que permitirá mejorar el aislamiento del espacio y favorecer la conservación tanto de los productos utilizados para el mantenimiento del agua como del equipamiento técnico.

El concejal de Deportes, Jorge Valiente, ha explicado que estas actuaciones forman parte de las tareas habituales previas a cada temporada.

"Antes de la inauguración siempre es necesario revisar aquellos elementos que se han deteriorado por el uso durante el verano o por las condiciones meteorológicas que soportan las instalaciones durante los meses en los que permanecen cerradas", señaló.

Las piscinas municipales permanecerán abiertas de lunes a viernes entre las 13:00 y las 21:00 horas, mientras que los sábados y domingos el horario se ampliará desde las 12:00 hasta las 21:00 horas.

Santa Marta da de esta manera, la bienvenida oficial a una nueva temporada de baño que volverá a convertir el recinto en uno de los principales puntos de encuentro durante los meses más calurosos del año.