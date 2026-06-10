Alejandro Pérez, el exedil de Vox capillita y taurino acusado de sumisión química a alumnas en la cena de fin de curso

Lo que era una cena típica de fin de curso se ha convertido en un torbellino para la política de Salamanca. No situamos en la noche, casi madrugada, del pasado 5 de junio en el centro de la ciudad.

El concejal no adscrito del Ayuntamiento de Salamanca Alejandro Pérez de la Sota reconoce que acudió a la cena-cóctel de la Escuela de Práctica Jurídica en la que el concejal ejerce como profesor.

Según ha podido saber este medio, tras la celebración en un restaurante cerca del Mercado de Abastos, acudieron a un bar de copas. Lo que pasó sobre las seis de la mañana son dos versiones muy distintas.

Dos alumnas han presentado una denuncia alegando que Pérez esa noche uso sustancias químicas para lograr la sumisión. El lo niega, afirma que "es mentira" que usara ningún tipo de sustancia química.

De acuerdo con esos relatos, una de las denunciantes abandonó el local junto a Pérez de la Sota para dirigirse a la vivienda de ella, donde ambos habrían sido vistos por una compañera de piso.

La joven sostiene que no recuerda lo sucedido durante ese periodo.

Posteriormente, según las informaciones publicadas, Pérez de la Sota habría regresado al establecimiento donde se encontraba la segunda denunciante.

Las dos mujeres, de alrededor de 22 años, comparecieron ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Salamanca acompañadas por sus padres.

Ambas se ratificaron en sus denuncias ante la magistrada.

Por el momento, no han trascendido resoluciones judiciales que permitan conocer si se han adoptado medidas cautelares ni el alcance exacto de las diligencias abiertas.

No hay santo en el calendario que se le escape a Pérez de la Sota. Analiza en su cuenta de Instagram, donde es muy activo, la fiesta de San Cristóbal, de la Almudena, del Corpus Cristhi y todo lo que le eche por delante.

Desde hace unos años, el que fuera concejal de Vox en el Ayuntamiento de Salamanca es uno de los rostros más visibles de la política en el Ayuntamiento de Salamanca. Con aficiones claras, su vida parece que puede dar un giro de 180 grados.

En sus redes sociales se define como abogado de profesión, guerrero por vocación. Y tiene una frase fetiche: “Para que el mal triunfe, basta con que los buenos no hagan nada. (Edmund Burke)”.

El edil no adscrito del Ayuntamiento de Salamanca, conocido por su activismo en la Semana Santa salmantina, su afición taurina y su intensa actividad en redes sociales, afronta una investigación judicial después de que dos jóvenes alumnas de la Escuela de Práctica Jurídica denunciaran unos hechos que habrían ocurrido tras una cena académica.

El Colegio de la Abogacía de Salamanca ya lo ha apartado cautelarmente de la docencia.

El concejal reconoce que acudió a la cena de la Escuela de Práctica Jurídica en la que el concejal ejerce como profesor. Tras la celebración en un restaurante acudieron a un bar de copas, pero lo niega todo.

Pero conozcamos un poco más al nombre que todos los medios apuntan. Abogado de profesión y concejal de Vox durante el actual mandato municipal, su trayectoria política dio un vuelco tras su enfrentamiento con la dirección provincial y nacional del partido.

La ruptura se produjo a comienzos de 2025, cuando Pérez de la Sota y otro edil crítico protagonizaron un pulso interno que acabó con la expulsión del entonces portavoz municipal, Ignacio Rivas.

La decisión incluyó la retirada de la portavocía y el despido de dos asesores, movimientos que chocaron frontalmente con las directrices de la dirección de Vox.

La dirección del partido en Salamanca rechazó "rotundamente" la actuación de dos de los concejales en el Ayuntamiento de Salamanca y reconoció como "único representante de VOX en Salamanca a Ignacio Rivas".

La respuesta del partido fue contundente. Vox acabó expulsando a Pérez de la Sota, que desde entonces continúa en el Consistorio como concejal no adscrito.

Tras su salida, se aproximó al espacio político creado por antiguos dirigentes y cargos de Vox en Castilla y León.

Ha sido uno de los impulsores de Avanza en Libertad Castilla y León y ha mostrado públicamente su respaldo a Se Acabó La Fiesta, el proyecto político encabezado por Alvise Pérez.

También participó en la campaña impulsada por los exprocuradores de Vox Ana Rosa Hernando y Javier Teira, convertidos en referentes de la escisión castellano y leonesa.

Abogado y docente

Más allá de la política, Pérez de la Sota ha desarrollado gran parte de su carrera en la abogacía. En directorios profesionales figura con despacho en Salamanca y se presenta como un profesional dedicado al asesoramiento jurídico y la defensa procesal desde hace más de dos décadas.

Su actividad también estaba ligada a la formación de futuros abogados. Participaba como docente en actividades relacionadas con la Escuela de Práctica Jurídica, una faceta que ha quedado suspendida temporalmente tras la apertura de la investigación.

El Colegio de la Abogacía de Salamanca acordó, según ha podido confirmar este medio, este 8 de junio apartarlo cautelarmente de la docencia y de las prácticas externas "con carácter preventivo", subrayando que la medida no prejuzga los hechos investigados.

Además se adopta respetando la presunción de inocencia mientras se esclarece lo ocurrido.

Un perfil profundamente ligado a la religión

Entre quienes siguen la actualidad local salmantina, Pérez de la Sota es conocido por una faceta muy distinta a la política partidista.

Su intensa implicación en la Semana Santa y en todos los acontecimientos religiosos que ocurran en la ciudad.

Es especialmente cercano a la Hermandad del Cristo del Amor y de la Paz, una de las cofradías más emblemáticas de la ciudad.

La hermandad, nacida en los años finales del franquismo, ha sido identificada históricamente por algunos sectores con mensajes de denuncia social y de crítica a las injusticias de la época.

Su vinculación quedó reflejada en una iniciativa municipal que impulsó para rebautizar la antigua plaza de la Iglesia Nueva del Arrabal, situada junto al Puente Romano de Salamanca, como Plaza del Cristo del Amor y de la Paz.

La propuesta terminó materializándose tras ser aprobada por el Ayuntamiento.

En sus redes sociales es habitual encontrar referencias a procesiones, imágenes religiosas, actos cofrades y celebraciones vinculadas a la tradición salmantina. Sin ir más lejos, una del pasado fin de semana sobre el Corpus Cristi.

Taurino y muy presente en redes

Otra de las señas de identidad del concejal es su afición taurina. Durante años ha compartido fotografías y comentarios relacionados con festejos, ganaderías y eventos del mundo del toro.

Una de las publicaciones que más éxito tuvo fue una foto con Enrique Ponce.

Su actividad digital es intensa y detallista. A diferencia de otros representantes políticos que utilizan las redes como escaparate institucional, Pérez de la Sota suele acompañar sus publicaciones con extensas explicaciones sobre los lugares que visita, las actividades en las que participa y los encuentros a los que asiste.

Esa presencia constante también ha mostrado una vertiente solidaria, con participación en iniciativas benéficas y actos de apoyo a distintas causas sociales de ámbito local.

Casado y padre de familia

En el plano personal, Pérez de la Sota está casado con una mujer que trabaja en el sector de la Sanidad y tiene dos hijas veinteañeras, casi la misma edad que sus hijas.

Aunque suele mantener un perfil relativamente discreto respecto a su entorno familiar, esa condición aparece ocasionalmente en intervenciones públicas y publicaciones personales.

La situación política y profesional del exconcejal cambió bruscamente tras conocerse las denuncias presentadas por dos jóvenes alumnas de la Escuela de Práctica Jurídica.

La versión de Pérez de la Sota

El propio Pérez de la Sota ha rechazado realizar valoraciones de fondo sobre las acusaciones y sostiene que no conoce todavía el contenido formal de la denuncia.

En declaraciones realizadas a El Español Castilla y León, aseguró que tuvo conocimiento de la existencia del procedimiento a través de las informaciones periodísticas y afirmó que había encargado la gestión jurídica del asunto a otro compañero abogado.

“Yo todavía no tengo la denuncia, no la he recibido. Solamente conozco estos hechos por la publicación que vi ayer. No conozco nada más”, señaló.

“Lo primero que tenemos que hacer es recibir la denuncia, porque no sabemos de qué se nos está acusando”, indicó.

Preguntado por su valoración de los hechos publicados y por si recordaba lo ocurrido el día al que hacen referencia las informaciones, Pérez de la Sota rechazó realizar comentarios adicionales mientras no conozca formalmente el contenido de la denuncia.

“No voy a decir nada más. Hasta que no tengamos la denuncia no puedo decir nada”, respondió.

Su posición pública ha sido insistir en que debe permitirse actuar a la justicia y esperar a conocer el contenido de las actuaciones antes de pronunciarse sobre los hechos.

La investigación judicial llega en un momento especialmente delicado para Pérez de la Sota.

Tras su salida de Vox, intentaba consolidar un espacio político alternativo incluso haciendo guiños a otros partidos.

Sin embargo, las denuncias han trasladado el foco desde su trayectoria política hacia su situación judicial.

A corto plazo, la decisión del Colegio de la Abogacía de apartarlo cautelarmente de la docencia supone ya una de las primeras consecuencias institucionales del caso.

Mientras la investigación continúa, el exconcejal permanece como edil no adscrito en el Ayuntamiento de Salamanca, donde la oposición socialista ya le ha reclamado explicaciones públicas y ha expresado su apoyo a las denunciantes.

En la misma línea se ha mostrado el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo: “entendemos que sería deseable que hiciera una manifestación pública aclarando lo sucedido”, ha apuntado.