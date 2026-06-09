Denuncian a un concejal de Salamanca, ex de Vox, por dos casos de sumisión química: "No sé de lo que me acusan"

El concejal del Ayuntamiento de Salamanca Alejandro Pérez de la Sota, ex de Vox y abogado de profesión, ha sido denunciado por dos episodios de distinto grado relacionados con una presunta sumisión química.

Según la información, las denuncias de dos mujeres habrían dado lugar a la apertura de un procedimiento cuya evolución está pendiente de las posibles diligencias judiciales que pudieran desarrollarse.

Por el momento, no han trascendido más detalles oficiales sobre el caso que ocurrió una noche de la pasada semana.

Hay que recordar que el edil concurrió a las últimas elecciones municipales bajo las siglas de Vox, formación que abandonó posteriormente antes de pasar a la condición de no adscrito.

En las últimas elecciones autonómicas hizo campaña por Avanza Castilla y León, la formación creada por los dos díscolos de Vox en las Cortes, Ana Rosa Hernando y Javier Teira.

Este medio se ha puesto en contacto con Pérez de la Sota que ha asegurado que todavía no ha recibido la denuncia relacionada con los hechos.

En una conversación telefónica mantenida, Pérez de la Sota afirmó que únicamente conoce el asunto por los medios y que, hasta el momento, no dispone del contenido de la denuncia.

“Yo todavía no tengo la denuncia, no la he recibido. Solamente conozco estos hechos por la publicación que vi ayer. No conozco nada más”, señaló.

El exconcejal de Vox explicó además que ha puesto el asunto en manos de un compañero para que se encargue de la gestión jurídica del caso.

“Lo primero que tenemos que hacer es recibir la denuncia, porque no sabemos de qué se nos está acusando”, indicó.

Preguntado por su valoración de los hechos publicados y por si recordaba lo ocurrido el día al que hacen referencia las informaciones, Pérez de la Sota rechazó realizar comentarios adicionales mientras no conozca formalmente el contenido de la denuncia.

“No voy a decir nada más. Hasta que no tengamos la denuncia no puedo decir nada”, respondió.

Asimismo, insistió en que debe permitirse que la justicia actúe y esclarezca los hechos.

La investigación se encuentra en una fase inicial y, según manifestó el propio afectado, aún no ha tenido acceso a la documentación que motivaría las actuaciones judiciales.

El PSOE pide explicaciones

Tras conocerse estos hechos, el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Salamanca ha exigido explicaciones públicas e inmediatas al edil.

Desde la formación han expresado su “profunda preocupación” por la información conocida y han trasladado su apoyo absoluto a las posibles víctimas.

La portavoz socialista, María Sánchez, ha subrayado la necesidad de respetar “escrupulosamente el derecho a la presunción de inocencia mientras se desarrollan las posibles diligencias judiciales”.

No obstante, ha añadido que “el silencio resulta incompatible con la exigencia de transparencia que debe regir la actuación de cualquier cargo público”.

El PSOE considera que, dada la gravedad de los hechos denunciados y la relevancia institucional del cargo que ocupa Pérez de la Sota, el concejal debe ofrecer explicaciones claras a la ciudadanía y detallar las circunstancias que han dado lugar a la apertura de este procedimiento.

Asimismo, los socialistas han defendido que la ejemplaridad en la vida pública y la transparencia son principios irrenunciables para cualquier representante institucional, especialmente ante situaciones de especial gravedad que generan inquietud pública.

El Grupo Municipal Socialista también ha advertido de que, si la investigación judicial avanza, exigirá la dimisión de Alejandro Pérez de la Sota, actualmente integrante del Grupo Mixto como concejal no adscrito.