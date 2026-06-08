Preocupación por el futuro del Centro de Personas con Discapacidad Física de Salamanca

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha mostrado su preocupación por la situación de incertidumbre que afecta al Centro de Recuperación de Personas con Discapacidad Física (CRMF) de Salamanca.

Lo hace ante la posibilidad de que su gestión sea transferida a la Junta de Castilla y León.

Según denuncia la organización sindical, la falta de información oficial sobre el alcance de este proceso, sus plazos y sus consecuencias está generando "una lógica inquietud entre los trabajadores".

Ellos desconocen cómo podría afectar la medida a sus puestos de trabajo, sus condiciones laborales y sus expectativas profesionales.

Desde CSIF consideran que "es inaceptable que un proceso de esta relevancia pueda desarrollarse sin una comunicación transparente, directa y suficiente con la representación de los trabajadores".

El sindicato reclama que cualquier decisión relacionada con el futuro del centro se aborde "con rigor, negociación y garantías", evitando que la plantilla quede expuesta a una situación de inseguridad laboral y jurídica.

La organización subraya además que la preocupación no afecta únicamente a los empleados, sino también a las personas usuarias del centro.

En este sentido, recuerda que el CRMF presta un servicio especializado dirigido a personas con discapacidad física y constituye un recurso fundamental para su formación, autonomía personal e integración social y laboral.

"No puede admitirse que la falta de planificación o de información derive en una reducción de servicios, en la interrupción de actividades o en una situación de desprotección para personas que necesitan este centro para avanzar en su proyecto personal, formativo y profesional", advierte el sindicato.

CSIF insiste en que el futuro del CRMF "no puede decidirse únicamente desde criterios administrativos, patrimoniales o presupuestarios".

También recuerda que se trata de un centro con una importante función social, sostenido por profesionales especializados y dirigido a usuarios que requieren estabilidad y continuidad en la atención.

Ante esta situación, la central sindical ha solicitado a las administraciones implicadas información oficial y por escrito sobre el proceso, así como la apertura inmediata de canales de diálogo con la representación sindical y los trabajadores afectados.

Entre las principales exigencias planteadas por CSIF figuran la garantía de continuidad del servicio público, el mantenimiento de la actividad formativa, asistencial y rehabilitadora, la protección de los itinerarios de los usuarios.

También la conservación íntegra de las condiciones laborales de la plantilla, incluyendo