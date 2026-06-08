El Papa León XIV se acuerda de Salamanca en su discurso en el Congreso: “Consolidó una conciencia jurídica y moral"

El papa León XIV pronuncia su discurso el hemiciclo del Congreso de los Diputados. Efe

El Papa León XIV se ha acordado, en la mañana de este lunes 8 de junio y en su discurso en el Congreso de los Diputados, de Salamanca.

Lo ha hecho al hablar de la importancia que vincula la ética con el derecho internacional y ha recordado que la “reflexión de la Escuela de Salamanca contribuyó a formar una conciencia jurídica y moral”.

En su mención a la Escuela de Salamanca, León XIV también se ha acordado de Fray Francisco de Vitoria, un fraile, teólogo y jurista español, considerado el padre del derecho internacional moderno y precursor de los derechos humanos. Fue el fundador de dicha Escuela de Salamanca.

Una conciencia que no se limita al ámbito académico, sino que se “proyecta sobre la vida pública”, ha afirmado asegurando que “todo ser humano debe ser reconocido como sujeto de derechos y deberes”.

En este sentido ha querido también subrayar que dicha herencia doctrinal permitió “consolidar la idea de una conciencia jurídica y moral capaz de recordar que la autoridad lleva consigo una responsabilidad”, es decir, que el poder no puede entenderse “sin límites ni deberes”.

“Al hablar de la persona humana hoy, esta memoria nos conduce a Salamanca y al pensamiento que allí maduró. La presencia simbólica en esta sala de los reyes Isabel y Fernando remite a aquel momento en que España quedó situada ante responsabilidades históricas de alcance universal”, ha afirmado León XIV.

Añadiendo que pocos años después “Salamanca habría de asumir con lucidez y reflexión moral y jurídica lo que este escenario reclamaba en aquella sede universitaria hace 500 años cuando se abrían nuevos mundos y posibilidades diversas de relaciones entre los pueblos”.

Finalmente, León XIV ha insistido en que “esa misma tradición sigue estando vigente” porque “afirma con claridad que todo ser humano debe ser reconocido como sujeto de derechos y deberes”.

Un principio que articula, tanto “la dignidad individual como las bases de una convivencia justa”.