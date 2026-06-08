El municipio de Salamanca que oferta 2 meses de campus multiaventura con descuentos del 20% para empadronados

En la Imagen, de izquierda a derecha, Jorge Rodíguez, Norberto Flores y Richard Pérez. Cedida Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes, a través de la Concejalía de Juventud, pondrá en marcha este verano un Campus Multiaventura dirigido a niños y jóvenes de entre 6 y 16 años.

Lo hace con una programación que se desarrollará durante más de dos meses, del 29 de junio al 4 de septiembre, principalmente en la Isla del Soto.

El concejal de Juventud, Norberto Flores, destacó que la iniciativa busca “recuperar la esencia de los campamentos al aire libre con actividades enmarcadas en este entorno natural que tenemos en Santa Marta y que es el escenario perfecto para que niños y jóvenes disfruten del verano”.

El campus se desarrollará en horario de 9:00 a 14:00 horas, aunque las familias podrán ampliar la jornada con servicio de madrugadores desde las 7:30 horas y de tardones hasta las 15:00 horas.

Además, la inscripción será totalmente flexible, permitiendo apuntarse por meses completos, quincenas, semanas o incluso días sueltos.

La programación combina actividades de ocio, deporte y naturaleza con el objetivo de ofrecer una alternativa de conciliación familiar durante las vacaciones estivales.

Entre las propuestas destacan las actividades acuáticas como piraguas, paddle surf y juegos de agua, junto a otras iniciativas como juegos de orientación, karts a pedales, batallas de pistolas de gel.

También fiesta de la espuma, yincanas, talleres y archery tag, una disciplina que fusiona elementos del paintball, el tiro con arco y el balón prisionero.

Aunque la mayor parte de las actividades se desarrollarán en la Isla del Soto, el Ayuntamiento ha previsto espacios alternativos para garantizar la continuidad del programa en caso de condiciones meteorológicas adversas.

El campus base tendrá un coste de 130 euros, al que se podrán añadir diferentes servicios complementarios: 20 euros para madrugadores, 15 euros para tardones y 35 euros para comedor.

Además, los vecinos empadronados en Santa Marta de Tormes disfrutarán de un descuento del 20%, mientras que las familias con dos o más hijos inscritos obtendrán una rebaja adicional del 5%.

“Queríamos una opción dinámica, más allá de las actividades que habitualmente se desarrollan en las aulas, para que los participantes se mantengan activos y disfruten de la naturaleza”, concluyó Flores.