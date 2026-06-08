Del hospital al parque en menos de un minuto: Salamanca abre un nuevo acceso al Tormes desde la naturaleza

Las nuevas escaleras para hacer el recorrido más corto Ay. Salamanca

El Hospital Universitario de Salamanca está desde hoy un poco más cerca de la naturaleza.

Una nueva escalera construida por el Ayuntamiento permite acceder de forma directa a la ribera del río Tormes y al Parque Botánico de Huerta Otea desde el complejo asistencial.

Una actuación que busca mejorar la conexión con uno de los principales espacios verdes de la ciudad y hacer más amable la estancia de pacientes, familiares y profesionales sanitarios.

La infraestructura, ubicada junto a la glorieta situada en mitad del paseo de la Transición Española, desemboca en la zona donde se encuentra el Bosque del Personal Sanitario.

Con una altura de 4,5 metros y una longitud de 23 metros, ha supuesto una inversión municipal de 48.378,89 euros.

La nueva conexión responde a una demanda vecinal y se ha ejecutado siguiendo las directrices de la Confederación Hidrográfica del Duero para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.

Hasta ahora, quienes deseaban acceder a esta zona de la ribera debían hacerlo a través de las escaleras situadas junto al Puente del VIII Centenario de la Universidad de Salamanca.

Más allá de mejorar la movilidad, la actuación tiene un componente social y de bienestar.

El acceso facilita que pacientes, acompañantes y trabajadores del hospital puedan disfrutar de un entorno natural privilegiado para pasear y desconectar, aprovechando los beneficios físicos y emocionales asociados al contacto con la naturaleza.

Además, la escalera elimina la barrera arquitectónica que suponía el muro existente junto al vial, un espacio que hasta ahora terminaba en un fondo de saco sin salida.

Con esta intervención, el hospital queda integrado en el recorrido circular de 14 kilómetros que une ambas riberas del Tormes a su paso por el término municipal de Salamanca.

El Parque Botánico de Huerta Otea se ha consolidado en los últimos años como uno de los espacios de ocio y convivencia más destacados de la ciudad.

Además de sus zonas verdes, merenderos, hamacas y estanques, alberga el Aula de las Energías y una cafetería gestionada por Asprodes.

Desde este enclave también se puede acceder a los corredores verdes que conectan con el paraje de La Salud y los Huertos Urbanos mediante tres pasarelas peatonales y ciclistas sobre el río.

Una estructura accesible

La escalera está formada por tres tramos de diez peldaños cada uno, con dos amplias mesetas de descanso de tres metros por tres metros. El pavimento es de madera antideslizante y cuenta con barandillas laterales y pasamanos adaptados a la normativa de accesibilidad.

Asimismo, se han incorporado elementos de protección en los espacios abiertos bajo la estructura para facilitar su detección por personas con discapacidad visual y evitar el acceso accidental.

La construcción se sustenta sobre once pilares de madera apoyados en la cimentación del muro ya existente.

Según los datos técnicos del proyecto, estas estructuras tienen unas dimensiones reducidas y no afectan ni a la hidrología ni a la hidráulica de la zona, al encontrarse fuera del cauce del río.