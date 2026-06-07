La Semana Savia de Salamanca echa raíces con una participación superior a las 3.000 personas

Cerca de 3.000 personas participan en las actividades incluidas en la sexta Semana Savia del Ayuntamiento de Salamanca Cedida

La sexta edición de la Semana Savia ha reunido a cerca de 3.000 participantes en un amplio programa de actividades desarrollado entre el 1 y el 7 de junio con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente.

Bajo el lema ‘Plantando futuro’, el Ayuntamiento de Salamanca ha impulsado medio centenar de propuestas gratuitas dirigidas a todos los públicos dentro de Savia, la Estrategia de Infraestructura Verde que busca consolidar una ciudad más saludable, sostenible y con una mayor calidad de vida.

La programación ha tenido un marcado carácter educativo, con especial protagonismo de los más pequeños.

A través de diversas actividades organizadas por la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes, niñas y niños han podido acercarse al conocimiento de la biodiversidad urbana, fomentar el respeto por el medio ambiente y adquirir hábitos saludables desde edades tempranas.

La labor divulgativa se completó con iniciativas para todos los públicos, entre ellas una conferencia sobre la historia de los parques y plazas de Salamanca celebrada en el Centro Municipal Integrado Trujillo.

Así como una exposición bibliográfica de temática ambiental en la Biblioteca Municipal de La Vega.

La Semana Savia también contó con la colaboración de entidades como IRNASA-CSIC, Asprodes, Fundación Tormes-EB y Ecotono Integración, que desarrollaron diversos talleres ambientales.

Además, los participantes pudieron conocer de cerca los proyectos de innovación ambiental de la Universidad de Salamanca durante una visita al Laboratorio de Biodiversidad Urbana de Peñuelas de San Blas.

Allí, la Oficina Verde presentó iniciativas como Asilvestra, destinada a favorecer los polinizadores, y SmartFarmUSAL, un innovador huerto robotizado.

Las actividades incluyeron igualmente visitas guiadas al Parque Botánico de Huerta Otea y a su Aula de las Energías, donde se mostraron ejemplos prácticos de eficiencia energética aplicables a los hogares.

Asimismo, se organizaron recorridos interpretativos por la ribera del río Tormes, la Vía de la Plata y el Huerto de Calixto y Melibea para poner en valor los beneficios de los espacios verdes para la salud y el bienestar ciudadano.

Compromiso con el voluntariado ambiental

Dentro de la programación, la Agencia Municipal de Voluntariado promovió una recogida de residuos en la ribera del río Tormes, en la zona de La Aldehuela.

Esta acción se enmarca en el programa de voluntariado medioambiental que el Ayuntamiento desarrolla durante todo el año con el objetivo de fomentar la participación ciudadana en la conservación del entorno natural.

La Semana Savia también ha servido para impulsar actividades relacionadas con la salud y el ejercicio físico.

En los parques de Villar y Macías, Jesuitas y Würzburg comenzó una nueva edición de los parques biosaludables, que incluyen ejercicios adaptados para personas con discapacidad y el apoyo de profesionales especializados.

La programación incorporó además sesiones de yoga y fitness en la naturaleza en la Lonja de los Huertos Urbanos, una salida en piragua por el río Tormes para jóvenes de entre 14 y 30 años dentro de Dinamiza Joven y diversas propuestas de ocio saludable organizadas por Salamanca a Tope.

Como novedad, se celebraron las primeras jornadas de iniciación a la escalada en el rocódromo de la Ciudad Deportiva Lazarillo de Tormes, dirigidas a mayores de 18 años y enmarcadas en la apuesta municipal por la actividad física y los hábitos de vida saludables.

La Carrera Solidaria pone el broche final

El cierre de la sexta Semana Savia tuvo lugar este domingo con la celebración de la X Carrera Solidaria por la Donación de Órganos - VI Marcha Savia, organizada por el Club Deportivo Alcer con la colaboración del Ayuntamiento de Salamanca.

La prueba reunió a numerosos participantes en un recorrido de 10 kilómetros por el casco histórico y las riberas del Tormes, mientras que la marcha completó un trayecto de 3 kilómetros.

Con una participación cercana a las 3.000 personas y medio centenar de actividades desarrolladas durante una semana, la iniciativa consolida su papel como una de las principales citas de sensibilización ambiental de la ciudad, reforzando el compromiso de Salamanca con la sostenibilidad, la biodiversidad y la promoción de hábitos de vida saludables.