Los Bailes de Verano regresan al parque de los Jesuitas y ya tienen fecha: 24 citas para los mayores de Salamanca

El Ayuntamiento de Salamanca pondrá en marcha el próximo 14 de junio una nueva edición de los Bailes de Verano para personas mayores, una de las actividades más consolidadas y participativas de la programación estival de la ciudad.

El parque de los Jesuitas volverá a convertirse en escenario de esta iniciativa, que combina música, ejercicio físico y convivencia al aire libre.

La programación contempla un total de 24 sesiones que se celebrarán todos los sábados y domingos, desde el 14 de junio hasta el 5 de septiembre, en horario de 20:00 a 22:30 horas.

Durante estos encuentros, las personas participantes podrán disfrutar de veladas musicales y de baile en un entorno accesible y especialmente diseñado para favorecer la participación y el disfrute compartido.

Esta propuesta forma parte de las políticas municipales dirigidas a fomentar el envejecimiento saludable y activo.

Además de promover hábitos de vida saludables a través de la actividad física, los Bailes de Verano constituyen un importante espacio de socialización que contribuye a prevenir situaciones de soledad no deseada entre las personas mayores de Salamanca.

La iniciativa se ha consolidado a lo largo de los años como uno de los eventos más esperados del verano, reuniendo a cientos de participantes en torno a una actividad que favorece el bienestar físico y emocional, la participación social y la ocupación cultural del tiempo libre.

Con esta programación, el Ayuntamiento de Salamanca refuerza su compromiso con la mejora de la calidad de vida de las personas mayores, impulsando actividades que fomentan la convivencia, la autonomía personal y el mantenimiento de una vida activa.

‘Los chicos del coro’ llegará a Salamanca

El Centro de las Artes Escénicas y de la Música acogerá ocho funciones del musical ‘Los chicos del coro’ entre los días 9 y 13 de septiembre, dentro de la programación de las Ferias y Fiestas en honor a Santa María de la Vega.

Basado en la popular película francesa, el espectáculo presenta una renovada adaptación teatral que incorpora personajes femeninos a la historia original y reunirá sobre el escenario a más de 30 artistas, entre intérpretes y una coral integrada por más de 25 niños y jóvenes.

Las entradas, con precios de 45, 50 y 55 euros, saldrán a la venta este martes a partir de las 10:00 horas en la taquilla del Teatro Liceo, la Torre de los Anaya y a través de la página web de Ciudad de Cultura.

‘Salamanca, Ciudad del Español’

Por otro lado, la marca ‘Salamanca, Ciudad del Español’ participa hoy en las jornadas formativas para profesores de español que se celebran en la Universidad de Edimburgo, una iniciativa enmarcada en el Plan del Español como Lengua Extranjera de la Junta de Castilla y León.

El encuentro tiene como objetivo impulsar la demanda de enseñanza del español en mercados internacionales y proporcionar a los docentes nuevas herramientas y recursos pedagógicos.

Además de las sesiones formativas, el evento cuenta con un espacio expositivo donde se presenta la oferta de Salamanca como destino de turismo idiomático.