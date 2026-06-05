Licitadas las obras para transformar la Casa de la Juventud en el sexto centro tecnológico de Salamanca

Recreación del futuro Centro de Innovación Juvenil en la Casa de la Juventud del barrio de Garrido de Salamanca.

El Ayuntamiento de Salamanca ha licitado las obras para transformar la actual Casa de la Juventud del barrio de Garrido en lo que será el sexto espacio tecnológico de la ciudad, el Centro de Innovación Juvenil.

La actuación permitirá sumar este espacio a la red de infraestructuras municipales de Salamanca Tech, que se completa con el Centro de Emprendimiento y Formación Tormes+, el Espacio de Innovación Tecnológica, el Centro de Internet de las Cosas e IA, la incubadora de empresas biosanitarias Abioinnova y el nuevo centro Salamanca Ciudad del Talento en el antiguo albergue Lazarillo de Tormes.

La transformación de la Casa de la Juventud cuenta con un presupuesto base de casi 2,3 millones de euros y el plazo de ejecución será de un año. La iniciativa se incluye en el Plan de Actuación Integrado (PAI) 'CoNEcta Salamanca'.

Dicho plan se centra en los barrios de Garrido Norte y Sur, Estación, Chinchibarra y Salesas y forma parte de la Estrategia de Desarrollo Integrado Local de Salamanca, materializada en su Agenda Urbana. Su presupuesto total asciende a más de 15,2 millones, de los que el 60% se hace cargo los fondos Feder.

El nuevo Centro de Innovación Juvenil de Garrido será un punto de referencia para crear empresas, atraer talento y generar oportunidades de empleo y riqueza para los jóvenes de la ciudad.

Además, será un motor de transformación del barrio de Garrido y de la propia Salamanca, fomentando la igualdad de oportunidades, facilitando que los jóvenes puedan desarrollar sus proyectos laborales o empresariales sin salir de la ciudad y reduciendo la brecha digital.

Durante la presentación del proyecto, el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha destacado que la ciudad "no va a perder un espacio juvenil que diversas asociaciones vienen utilizando como lugar de encuentro y de actividades, sino que va a ganar un centro moderno y funcional, no solo para acoger a estas asociaciones, sino para que los jóvenes puedan mejorar su empleabilidad ligada a la tecnología".

El nuevo Centro de Innovación Juvenil tendrá un área de formación y capacitación digital, diseñada para dotar a los jóvenes de las competencias digitales que se necesitan para acceder a los empleos del futuro y adaptarse a un entorno laboral en constante cambio.

A través de metodologías prácticas y aprendizaje orientado a proyectos, los jóvenes podrán ganar conocimientos aplicables de forma inmediata.

La Factoría de Ideas o ‘coworking juvenil’ será un espacio colaborativo concebido para que los jóvenes puedan trabajar en sus proyectos, compartir ideas y generar sinergias. Este entorno flexible fomentará la creatividad, el trabajo en equipo y el emprendimiento.

Una de las principales fortalezas del Centro de Innovación Juvenil de Garrido será el espacio del Metaverso o, lo que es lo mismo, un entorno virtual donde las personas pueden interactuar entre sí o con objetos digitales gracias a la realidad virtual, aumentada y extendida.

Este espacio de Metaverso contará con equipos de realidad virtual, mixta y extendida, simuladores interactivos y software especializados.

En ella se impartirá formación en desarrollo de entornos virtuales, se crearán experiencias piloto y se fomentarán proyectos colaborativos, posicionando al Centro de Innovación Juvenil como un referente en tecnologías emergentes.

En la Sala Multimedia se ofrecerá un entorno profesional para la creación de vídeo, fotografía, podcast, streaming y diseño digital. Los jóvenes podrán formarse en edición audiovisual, animación 3D o comunicación digital, utilizando herramientas profesionales.

Además, se impulsará la creación de un canal juvenil para la difusión de contenidos propios, dando visibilidad al talento joven y fomentando la comunicación creativa.

También se mejorarán y ampliarán los espacios colaborativos para asociaciones y colectivos juveniles. En ellos podrán celebrar talleres, actividades, reuniones y, al mismo tiempo, se ofrecerá formación en liderazgo, gestión de proyectos y participación ciudadana, reforzando así el tejido asociativo juvenil de Salamanca.

Como uno de los sectores más importantes de la ciudad y especialmente del barrio de Garrido es el comercio, en el Centro de Innovación Juvenil se va a desarrollar el programa ‘Comercio con futuro’.

A través de mentorías intergeneracionales, talleres de marketing digital y comercio electrónico, se promoverá la innovación en el comercio de proximidad, para propiciar de esta forma el relevo generacional.

En la ampliación que se acometerá en el edificio se ubicará un auditorio polivalente destinado a conferencias, charlas, exposiciones y presentaciones de proyectos.

Este espacio permitirá conectar a la juventud con referentes de la innovación, la tecnología y el emprendimiento. El auditorio estará preparado para retransmisiones en directo y streaming, y acogerá ciclos periódicos de eventos vinculados a la innovación juvenil, la tecnología y la creatividad.

Por último, y aprovechando las posibilidades que brinda la parcela en la que está situado el centro, se le dotará de zonas deportivas y creativas al aire libre para fomentar hábitos de vida saludables.

Estos espacios incluirán áreas de calistenia, ‘parkour y pump track’, una zona deportiva polivalente y espacios verdes para el ocio y actividades recreativas.