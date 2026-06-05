Empieza el plan de asfaltado masivo en Salamanca con 1,2 millones de euros de inversión en catorce barrios

Este próximo lunes se pone en marcha la campaña de asfaltado concebida para este verano, una iniciativa en la que el Ayuntamiento va a invertir 600.000 euros para arreglar el suelo de 18 calles, avenidas y rotondas de 14 barrios.

Los primeros obreros empezarán a trabajar en la calle José de Lamano Beneite, en el barrio de Huerta Otea.

Por eso, si pasas por allí en coche estos días, ten un poco de paciencia: la calle se estrechará a un solo carril y habrá que pasar de forma alterna según vayan indicando los operarios.

Estas obras, que se extenderán durante los próximos tres meses, servirán para sanear más de 46.000 metros cuadrados de superficie urbana.

El objetivo del Consistorio es reparar el desgaste del firme, dañado por el inevitable paso del tiempo, el impacto del frío invernal y los parches de las recientes obras de las tuberías de agua.

Los conductores salmantinos ganarán en seguridad vial y comodidad al volante, mientras que los peatones verán mejorada la accesibilidad de su entorno.

Las actuaciones se han planificado al detalle para coordinar los desvíos y causar los menores quebraderos de cabeza posibles al tráfico diario.

Además, en esta edición el Ayuntamiento no se va a limitar a echar una capa de asfalto tradicional, sino que apostará por una mezcla más moderna y ecológica.

Este compuesto bituminoso en caliente dura más tiempo porque resiste mejor los rayos del sol, reduce de forma notable el ruido que hacen los coches al circular y es más respetuoso con el medio ambiente, ya que utiliza materiales reciclados para reducir su huella de carbono.

Antes de ver el resultado final, los vecinos de zonas como el Centro, Chamberí, El Rollo, Garrido, Labradores o Salesas verán las tareas previas de fresado de las calles y la nivelación de las tapas de las alcantarillas.

Para rematar este lavado de cara de las calzadas de la capital, el Ayuntamiento ya tiene en proceso de contratación una campaña extraordinaria de asfaltado.

Este segundo plan inyectará otros 600.000 euros para actuar en 11 avenidas y calles de otros siete barrios de la ciudad —como el Oeste, El Zurguén, Puente Ladrillo o la zona del Hospital—, sumando 34.000 metros cuadrados más de suelo renovado. En total, Salamanca movilizará 1,2 millones de euros este verano para que circular por sus calles sea mucho más cómodo y seguro.