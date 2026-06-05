Adiós a los sustos al cruzar la Ronda Sur: el Polígono de Los Montalvos estrena su esperada pasarela peatonal

Colocación de la pasarela para peatones que une el Polígono de los Montalvos de Carbajosa de la Sagrada con el barrio del Zurguen de Salamanca. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

Cruzar a pie la ronda sur de Salamanca, para pasar de la zona alta del barrio del Zurguén, al Polígono de Los Montalvos de Carbajosa de la Sagrada, ha dejado de ser una actividad de riesgo.

El Ministerio de Transportes ha abierto por fin este viernes la nueva pasarela peatonal de la SA-20 —en el kilómetro 93,2—, una espectacular obra que los trabajadores del polígono y los vecinos de la zona esperaban con ganas y en la que se han invertido cerca de 500.000 euros procedentes de los fondos europeos de recuperación.

La gran ventaja de este puente es que jubila el peligroso paso de peatones con semáforo que había en mitad de la carretera. A partir de hoy, cualquiera puede cruzar de un lado a otro por arriba, sin jugársela entre los coches, dando además continuidad a la acera que rodea la rotonda.

Y es que la zona se había vuelto un embudo en los últimos tiempos. El trasiego de trabajadores y peatones no paraba de crecer.

Esto generaba situaciones muy tensas: los coches se quedaban vendidos y parados en mitad de la rotonda esperando a que el semáforo cambiara, lo que provocaba atascos, frenazos y más de un susto.

Mediante la instalación de esta pasarela, ya operativa, los peatones ganan en tranquilidad y el tráfico del polígono va a fluir mucho mejor.