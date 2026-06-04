Adjudicados los trabajos de seguimiento del proyecto que transformará las huellas ferroviarias de Salamanca

Salamanca se está preparando para un cambio que los vecinos van a notar, y mucho, en su día a día. El Ayuntamiento adjudica los trabajos de medición y seguimiento de indicadores de 'Raíles Verdes', un proyecto que busca llenar de árboles y vida la ciudad.

Lejos de ser un simple trámite de oficina, este contrato servirá como un termómetro real a pie de calle.

La idea es que los técnicos puedan ver cómo responden los barrios a las reformas y, si algo no funciona o las plantas no agarran como debieran, se pueda corregir sobre la marcha para que el dinero invertido luzca durante muchos años.

Y es que detrás de 'Raíles Verdes' hay una inversión muy potente de 2,8 millones de euros pensada para cambiarle la cara a Salamanca. Para lograrlo, el Ayuntamiento cuenta con el respaldo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y con la ayuda de fondos europeos. El gran objetivo es recuperar todo el terreno que ocupaban las viejas vías del tren de la Ruta de la Plata.

Hablamos de una zona que lleva cuarenta años olvidada, acumulando suciedad y dividiendo a los barrios desde que dejó de pasar el ferrocarril. Ahora, en lugar de esa barrera de metal abandonada en apariencia, los salmantinos tendrán un gran pasillo verde para pasear y respirar aire puro.

Esta gran metamorfosis no se va a hacer de golpe, sino que se irá notando poco a poco en las calles hasta el año 2028, llevando rincones naturales muy esperados a un buen número de vecindarios.

Entre los platos fuertes destaca la conversión de las viejas vías férreas en una senda verde transitable, la esperada recuperación del entorno conocido como el 'volcán de Garrido' y la plantación de dos nuevos bosques urbanos.

Además, los vecinos verán crecer casi un centenar de nuevos huertos urbanos, experimentarán una notable ampliación de los espacios ajardinados tanto en el bulevar contiguo al parque de los Jesuitas como en el viaducto de la calle Jardines, y se beneficiarán de un cuidado manejo forestal en las riberas del río Tormes.

Salamanca busca romper el histórico efecto barrera que la vía del tren imponía entre distintas zonas de la ciudad, rescatando solares degradados que se habían convertido en un imán para la suciedad.

Los trabajos se centrarán en multiplicar y proteger la biodiversidad local, limpiar el terreno de especies invasoras y mitigar los efectos del cambio climático y la contaminación urbana. En definitiva, se trata de exprimir todos los beneficios que nos regala el medio ambiente para ganar en salud pública y elevar, de forma directa, el bienestar y la calidad de vida de los salmantinos.