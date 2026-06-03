Muere el sacerdote Constantino Cascón, figura entrañable del mundo del toro y cofrade

La Plaza de Toros de Salamanca se ha quedado huérfana con el adiós de su capellán, un sacerdote entrañable, amigable, taurino y polifacético.

El padre Constantino Cascón Bueno ha fallecido este martes a los 84 años, dejando tras de sí más de seis décadas dedicadas en cuerpo y alma a su Archidiócesis, a los jóvenes salmantinos, a la Semana Santa de Salamanca y a la tauromaquia.

Este guijuelense de nacimiento —llegó al mundo un 11 de julio de 1941— tuvo claro desde bien joven cuál era su camino.

Se formó en Teología en la Universidad Pontificia, pero como era un hombre de mente inquieta y con una tremenda vocación educadora, quiso ir más allá y se licenció también en Pedagogía y Filología Moderna en la Universidad de Salamanca. El día que soplaba las 24 velas, el 11 de julio de 1965, se ordenó sacerdote.

A partir de ahí, se echó la mochila a la espalda para dar sus primeros pasos como ecónomo en el medio rural, recorriendo y cuidando de las pequeñas comunidades de Sando, Herguijuela del Campo, La Sierpe y Alberguería del Campo.

Poco después llegaría a María Mediadora, primero como vicario parroquial y luego como un pilar fundamental de la comunidad durante 47 años. También pastoreó con devoción a los vecinos de Pitiegua y Cabezabellosa de la Calzada durante más de tres décadas. Al celebrar sus bodas de oro en 2015, recordaba aquellos años en La Armuña "con gozo", definiéndolos como una "hermosa tarea apostólica".

Pero don Constantino no solo sembró fe en los templos, sino también en las aulas. Ejerció como profesor de Religión en el Colegio de los Maristas y en el IES Lucía de Medrano de Salamanca.

Su labor pedagógica marcó a numerosas generaciones de jóvenes salmantinos, un quehacer del que presumía con orgullo por la oportunidad de educar a los alumnos para ser "honrados ciudadanos y cristianos comprometidos con los problemas de su tiempo".

Aliento espiritual para cofrades y toreros

Su carácter afable, cercano y siempre dispuesto a escuchar le hizo sumergirse de lleno en dos de las grandes pasiones de la cultura salmantina: la Semana Santa y la tauromaquia.

Don Constantino fue capellán de la Seráfica Hermandad de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Agonía, de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús del Perdón y el encargado de llevar el consuelo y la oración a la Capilla de la Plaza de Toros de Salamanca, conocida cariñosamente como La Glorieta.

En todos estos ambientes se ganó el respeto y el cariño unánime de toreros, subalternos y cofrades.

Nunca falló a la tradicional ofrenda floral homenaje a Julio Robles de mediados del mes de enero, como tampoco faltó a su sitio en el palco presidencial en La Glorieta en las tardes de toros.

Precisamente, una de sus últimas apariciones públicas fue en la misma plaza de toros, el día de la presentación del cartel de la corrida extraordinaria por San Juan de Sahagún.

"El Señor —Luz para el camino— ha sido siempre el verdadero autor y mentor de mi completa vida sacerdotal", confesaba al hacer balance de su andadura.

Hoy, la Diócesis de Salamanca mediante un comunicado a los fieles da gracias a Dios "por su inagotable servicio" y encomienda su alma al Altísimo, con la certeza de que ya participa de la vida eterna que con tanta alegría anunció desde el altar. "Descanse en paz".

Para todos aquellos que quieran despedirse de él, la capilla ardiente estará en la Sala Jovellanos de la Casa de la Iglesia en la calle Rosario, y por la tarde a las 18:00 horas, se oficiará el funeral en la parroquia de María Mediadora, ese rincón de la capital que fue su segundo hogar durante casi medio siglo y donde tantos vecinos lo recuerdan con auténtico cariño.