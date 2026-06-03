Inteligencia artificial y tecnología agraria cultivadas en Salamanca: el Centro Tormes+ amplía su vivero de empresas

El concejal de Promoción Económica, Pedro Martínez en el espacio Coworking del Centro Tormes +. Ayto. Salamanca.

El Ayuntamiento de Salamanca continúa engrasando la maquinaria de su estrategia 'Salamanca Tech' para retener el talento joven y diversificar la economía local.

Pedro Martínez Córdoba, concejal de Promoción Económica, Comercio, Mercados y Juventud, ha visitado las instalaciones del Centro Tormes+ para anunciar la ampliación de su espacio de coworking, un ecosistema público que se ha consolidado como la gran incubadora de proyectos empresariales innovadores de la ciudad.

"El Coworking Tormes+ es una herramienta clave para acompañar al talento emprendedor desde sus primeras etapas, facilitando recursos, asesoramiento y un entorno colaborativo que multiplica las oportunidades de éxito", ha destacado el edil durante su recorrido por el centro.

El objetivo de esta ampliación es claro: consolidar a Salamanca como un polo de atracción tecnológica capaz de generar empleo de calidad y ofrecer un futuro sostenible para los profesionales cualificados de la tierra.

Inteligencia Artificial y 'LegalTech': las firmas que ya operan

Actualmente, las instalaciones albergan ocho proyectos empresariales de alto valor añadido que ya generan más de una decena de puestos de trabajo directos.

El perfil de estas compañías está ligado a la vanguardia digital, operando en sectores estratégicos como la inteligencia artificial, la digitalización de procesos industriales, la tecnología aplicada al sector agrario, la innovación educativa internacional o soluciones para administraciones y despachos —LegalTech y GovTech—.

Entre los proyectos que ya tienen fijada su base de operaciones en este punto de la ciudad se encuentran firmas locales con proyección como STEMIA, GastroIntel, Verdix, CrecentIA, DEIUS, SISSEL, Luxi y TAKEOFF CRM.

Un listado al que, según ha avanzado el concejal, se sumarán en las próximas semanas cuatro nuevas iniciativas emprendedoras que acaban de ser beneficiarias de las becas municipales ‘Emprende tu Futuro’.

Despachos, asesoría a la carta y acceso 100% gratuito

Una de las grandes ventajas de este recurso municipal es que el acceso es totalmente gratuito.

Los emprendedores interesados solo deben realizar una solicitud a través de la web oficial del centro, que posteriormente es evaluada por una comisión técnica de la concejalía de Promoción Económica en función de la viabilidad del proyecto y las plazas disponibles.

A cambio, los profesionales seleccionados acceden a un complejo de primera línea equipado con puestos de trabajo en zonas compartidas, despachos privados, salas de reuniones, conexión wifi de alta velocidad, zonas de networking, conserjería y climatización.

El concejal de Promoción Económica, Pedro Martínez en el espacio Coworking del Centro Tormes +. Ayto. Salamanca.

Además de las infraestructuras físicas, el verdadero valor diferencial del programa es el acompañamiento empresarial: los proyectos alojados disponen de una bolsa de horas de asesoría especializada a la carta.

Expertos del sector guían a los emprendedores en la planificación estratégica, las finanzas o la búsqueda de financiación durante las fases iniciales, reduciendo notablemente la tasa de fracaso de los negocios en sus primeros meses de vida.