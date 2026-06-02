¡Susto al amanecer! Un fuerte latigazo cervical tras un choque por alcance en la A-62 en Ciudad Rodrigo

Una persona resulta herida tras un choque entre un turismo y una furgoneta en el km 330 de la A-62, en Ciudad Rodrigo (Salamanca). Vicente. ICAL.

Un hombre de unos 50 años de edad ha resultado herido a primera hora de esta mañana tras sufrir un accidente de tráfico en la autovía A-62, a la altura del término municipal de Ciudad Rodrigo (Salamanca).

El suceso ocurrió en torno a las 06:46 horas en el kilómetro 330, en sentido Portugal, cuando un turismo y una furgoneta chocaron por alcance.

Varios conductores se han puesto en contacto con el Centro de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León para alertar del golpe.

En el aviso detallaban que el conductor de uno de los vehículos estaba herido, aunque se encontraba consciente y se quejaba de un fuerte dolor en el cuello, además de presentar varios rasguños y erosiones en un brazo.

Colisión entre un turismo y una furgoneta de madrugada en Ciudad Rodrigo. Vicente. ICAL.

De inmediato, desde la sala de operaciones del 1-1-2 se ha coordinado la asistencia y se ha dado el aviso a la Guardia Civil de Tráfico, a la Policía Local de Ciudad Rodrigo y a los profesionales de Emergencias Sanitarias - Sacyl, que han desplazado hasta el lugar una ambulancia de soporte vital básico.

Tras una primera valoración en el lugar del choque, los sanitarios han acomodado al herido en la ambulancia y lo han trasladado al centro de salud de Ciudad Rodrigo para que fuera examinado por los médicos de guardia del espacio de Urgencias.