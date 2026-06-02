¡Susto al amanecer! Un fuerte latigazo cervical tras un choque por alcance en la A-62 en Ciudad Rodrigo
El choque por alcance entre dos turismos se ha registrado a primera hora de la mañana y ha obligado a movilizar a las fuerzas de seguridad y a una ambulancia de Sacyl.
Más información: Fallece una mujer tras salirse de la vía y caer a un terraplén en Salamanca
Un hombre de unos 50 años de edad ha resultado herido a primera hora de esta mañana tras sufrir un accidente de tráfico en la autovía A-62, a la altura del término municipal de Ciudad Rodrigo (Salamanca).
El suceso ocurrió en torno a las 06:46 horas en el kilómetro 330, en sentido Portugal, cuando un turismo y una furgoneta chocaron por alcance.
Varios conductores se han puesto en contacto con el Centro de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León para alertar del golpe.
En el aviso detallaban que el conductor de uno de los vehículos estaba herido, aunque se encontraba consciente y se quejaba de un fuerte dolor en el cuello, además de presentar varios rasguños y erosiones en un brazo.
De inmediato, desde la sala de operaciones del 1-1-2 se ha coordinado la asistencia y se ha dado el aviso a la Guardia Civil de Tráfico, a la Policía Local de Ciudad Rodrigo y a los profesionales de Emergencias Sanitarias - Sacyl, que han desplazado hasta el lugar una ambulancia de soporte vital básico.
Tras una primera valoración en el lugar del choque, los sanitarios han acomodado al herido en la ambulancia y lo han trasladado al centro de salud de Ciudad Rodrigo para que fuera examinado por los médicos de guardia del espacio de Urgencias.