Gamarra ataca la 'Ley Bolaños' y reta a los socios de Sánchez: "Si quieren elecciones, el PP está dispuesto"

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular, Cuca Gamarra; el presidente provincial del PP, Carlos García Carbayo; la diputada nacional por Salamanca, María Jesús Moro, y el vicepresidente del partido en Salamanca, David Mingo.

El Partido Popular ha cerrado filas esta mañana con los profesionales de la justicia de Salamanca.

Minutos antes de mantener una reunión con los representantes del Ilustre Colegio de la Abogacía de Salamanca (Icasal) y del Colegio de Procuradores, la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, y el líder provincial del partido y alcalde de la ciudad, Carlos García Carbayo, han atendido a los medios para poner el foco en el malestar que se respira en las salas de vistas.

Gamarra no se ha andado con rodeos y ha disparado directamente contra la conocida en el sector como 'Ley Bolaños' —la Ley de Eficiencia Organizativa—. Para la dirigente popular, la norma es un auténtico "relato de ciencia ficción" del Gobierno que choca frontalmente con la cruda realidad de los juzgados.

"Allí donde las cosas funcionaban bien, ahora hay caos; y donde había retrasos, ahora sufrimos una parálisis total", ha lamentado Gamarra, quien asegura que los nuevos requisitos obligatorios para litigar solo sirven para "poner palos en las ruedas" y encarecer el acceso de los ciudadanos a los tribunales.

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular, Cuca Gamarra; el presidente provincial del PP, Carlos García Carbayo; la diputada nacional por Salamanca, María Jesús Moro, y el vicepresidente del partido en Salamanca, David Mingo en la Plaza de Colón de la capital del Tormes.

Por ello, ha exigido al ministro que "baje de la soberbia" y elimine las trabas impuestas en asuntos tan delicados como los desahucios, los temas de menores o los pleitos de familia.

La vicesecretaria también se pronunció, aunque un tanto equidistante, sobre la posible moción de censura que parece estar buscando Alberto Núñez Feijoó en el Círculo de Economía de Barcelona y las exigencias de partidos necesarios para la suma del pacto como Junts, que ha instado al PP a "acercarse a Waterloo" a negociar directamente con Carles Puigdemont, Gamarra ha evitado concretar si se producirán esos contactos, pero ha dejado la puerta abierta a utilizar las herramientas constitucionales.

"El presidente Feijóo fue muy claro: lo que España necesita con urgencia es decencia y elecciones. Hay más de 184 diputados en el Congreso que estamos de acuerdo en que hay que devolverle la palabra a los españoles; si ellos quieren, estamos a disposición de hacerlo a través de los mecanismos que nos da la Constitución", afirmó Gamarra.

La dirigente popular ha insistido en que el actual Consejo de Ministros "debería convocar elecciones generales hoy mismo" al considerar que el Ejecutivo está "acorralado por la corrupción", una situación que, según denuncia, arrastra desde la moción de censura que llevó a Sánchez al poder y que contaba con "toda una estructura criminal detrás".

Ataques a los jueces y reformas en la Fiscalía

La 'número tres' del PP también ha aprovechado su visita a Salamanca para denunciar la "campaña de desprestigio" que, a su juicio, pilota el Consejo de Ministros contra los jueces que investigan las tramas de corrupción que salpican al PSOE y al entorno de la Moncloa.

"Se dedican a atacar al Poder Judicial para tapar sus vergüenzas", ha espetado, garantizando que un futuro Gobierno de Alberto Núñez Feijóo meterá la tijera a las leyes sanchistas y blindará por ley la independencia de la Fiscalía General del Estado para que vuelva a ser "neutral" y deje de "purgar a fiscales".

Por otro lado, Gamarra ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad respecto al cierre de los flecos de la negociación del Ejecutivo autonómico de Castilla y León tras los últimos procesos electorales.

Aunque ha remarcado que los detalles de la formación de Gobierno corresponden al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha garantizado estabilidad absoluta.

"Los ciudadanos de Castilla y León pueden estar muy tranquilos. Lo que surgirá de ese acuerdo responderá fielmente a lo que la mayoría pidió en las urnas; habrá estabilidad y un programa de gobierno limpio, devolviendo el valor a la palabra dada y al voto ciudadano frente a la política de deshonra a la que nos tienen acostumbrados en Madrid", ha zanjado.

250 años del Colegio de Abogados

Por su parte, Carlos García Carbayo ha ejercido de anfitrión sacando pecho del orgullo que siente la ciudad por sus profesionales del derecho. La cita no es una más: coincide con el 250º aniversario de la fundación del Colegio de Abogados de Salamanca, una trayectoria impecable que el Ayuntamiento va a premiar por todo lo alto con la Medalla de Oro de la ciudad el próximo 13 de junio en la Plaza Mayor.

Carbayo ha querido romper una lanza en favor del turno de oficio salmantino, que saca adelante más de 7.000 expedientes al año para que nadie se quede desamparado.

El alcalde ha hilado este compromiso social con el espíritu de la histórica Escuela de Salamanca y ha lanzado un aviso para navegantes de cara al encuentro nacional sobre Asistencia Jurídica Gratuita que acogerá la ciudad este mes de junio: "Sin defensa no hay justicia, y sin justicia no hay democracia que valga".

En el acto también han estado presentes arropando a los profesionales jurídicos la diputada nacional por Salamanca en el Congreso, María Jesús Moro y el vicepresidente de la Diputación, David Mingo.