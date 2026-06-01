Javier Fuentes del Río gana el V certamen nacional de cocina con ibérico en Salamanca

Javier Fuentes del Río, cocinero del restaurante Torreón Ibérico Experience ganador del V Concurso de Cocina con Ibérico con el plato 'Cerdo ibérico a la royal, morcilla y algas' Salamanca Foro Ibérico.

El cocinero vitigudinense, Javier Fuentes del Río, representante del restaurante salmantino Torreón Ibérico Experience, se ha proclamado esta tarde ganador del V Concurso de Cocina con Ibérico. Su plato ‘Cerdo ibérico a la royal, morcilla y algas’ ha conquistado el primer puesto en uno de los momentos más esperados del V Foro Internacional del Ibérico, una cita clave organizada por el Ayuntamiento de Salamanca en colaboración con la Diputación Provincial.

La final del campeonato se ha consolidado como el escaparate idóneo para descubrir nuevas miradas, propuestas creativas y formas de trabajar un producto tan ligado a la gastronomía local y nacional como es el ibérico.

El jurado de expertos, encargado de evaluar minuciosamente el talento y la técnica de los aspirantes sobre el escenario, ha estado integrado por los profesionales del sector Mario Sandoval, Carolina Álvarez, Rocío Parra, Miguel Ángel de la Cruz y José Carlos Capel.

Junto al ganador, la final ha contado con un altísimo nivel competitivo en el que el cocinero Juan García Domínguez, del Restaurante Dólar de Vitoria, ha obtenido la condición de finalista gracias a su elaboración titulada 'Cerdo al barro'.

Asimismo, el palmarés de la jornada ha completado su cuadro de honor con la destacada participación del chef Javier Ruíz Martín, en representación del restaurante Luma, ubicado en La Rioja.