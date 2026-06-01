Apagón en Salamanca: un fallo accidental en una subestación deja a oscuras el centro y el barrio del Oeste

Un fallo en el suministro eléctrico ha alterado la actividad comercial y la circulación en pleno corazón de Salamanca durante la tarde de este lunes, 1 de junio de 2026. El corte de energía, que se ha iniciado a las 16:31 horas, ha dejado sin corriente a unos 3.000 afectados entre particulares y empresas, provocando el apagado inmediato de la red de semáforos en varias de las vías principales de la capital del Tormes.

El origen del problema se encuentra en las labores de mantenimiento y obra civil que i-DE, la filial de distribución de Iberdrola, estaba ejecutando en la subestación central con el objetivo de optimizar la calidad de la red de la ciudad.

Durante estas operaciones se ha producido una desconexión fortuita de las líneas de reparto conocidas técnicamente como Urbana Norte y Cable 10, lo que ha vaciado de tensión las instalaciones de las zonas circundantes.

El apagón ha tenido especial incidencia en ejes urbanos de gran tránsito peatonal y rodado como la avenida de Mirat, la calle Zamora, Torres Villarroel, la calle Azafranal, la avenida de Alemania, la avenida de los Carmelitas y diversos puntos del barrio del Oeste.

Ante la desactivación de las señales luminosas de tráfico en cruces y rotondas clave en un momento de notable densidad de vehículos, la Policía Local ha tenido que desplegar de inmediato a sus agentes para dirigir el flujo automovilístico de forma manual.

Maniobras automáticas para la vuelta a la normalidad

La compañía eléctrica ha recurrido a los mecanismos de telecontrol integrados en sus infraestructuras para reconfigurar el mapa de suministro de manera remota y escalonada. Este sistema ha permitido que los operarios redujeran los tiempos de espera de los afectados mientras los equipos técnicos solucionaban el desperfecto sobre el terreno.

La cronología de la reparación facilitada por la distribuidora constata que a los 40 minutos del aviso se había devuelto la luz al 15 por ciento de los accesos cortados.

Pasada la hora de incidencia, a los 71 minutos, el restablecimiento alcanzaba ya al 76 por ciento de los clientes, un porcentaje que rozó el 97 por ciento transcurrida una hora y cuarenta minutos desde el inicio del suceso.

Las tareas de reenganche han finalizado por completo poco antes de las 18:30 horas, momento en el que tanto el comercio como las señales viales han recobrado su funcionamiento habitual.