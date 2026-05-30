Sidecars llega a Salamanca para presentar su séptimo álbum: fechas, precio de las entradas y lugar

La icónica banda de Sidecars llegará el próximo 6 de noviembre a Salamanca, donde presentarán su séptimo álbum, Everest, un nuevo trabajo que sale a la luz en el mejor momento del grupo.

El concierto tendrá lugar en el Centro de las Artes Escénicas y de la Música, donde la banda continuará su periplo como uno de los grupos más sólidos y queridos del panorama musical español.

El nuevo álbum no habla de llegar a la cima, sino de valorar lo que es realmente importante.

En este sentido, Everest ensalza el camino, el esfuerzo y la constancia hasta llegar a lo más alto, en un trabajo con el que Sidecars invita a disfrutar del presente, ir paso a paso y no rendirse ante ninguna adversidad.

El grupo, a lo largo de su trayectoria, ha recorrido todo el país con extensas giras de salas, protagonizando dos grandes conciertos en el Movistar Arena de Madrid.

Han pisado los escenarios de los festivales más importantes de España y su música ha llegado hasta México en más de una ocasión.

Con la presentación de su último álbum, Sidecars inicia una nueva etapa plagada de ilusión, energía y madurez artística. Una banda que continúa mirando hacia delante, fiel a su esencia y con más ganas de continuar alcanzando los corazones a base de canciones.

Las entradas cuestan 32, 35 y 37 euros, más los gastos de gestión, y estarán a la venta a partir de este martes desde las 10:00 horas, bien en la taquilla del Liceo, la Torre de los Anaya o en www.ciudaddecultura.org.