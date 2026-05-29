El Mundialito que derriba barreras por la inclusión en Salamanca pone en marcha su undécima edición

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo y la concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades, Miryam Rodríguez inaugurán el XI Mundialito por la Inclusión.

El deporte, la convivencia y la solidaridad han vuelto a darse la mano en Salamanca. Los campos municipales Ángel Pérez Huerta han acogido esta mañana la inauguración de la undécima edición del "Mundialito por la Inclusión", una cita ya consolidada en el calendario salmantino que organiza la Fundación Afim y que este año ha regresado con récord de animación, sol y un ambiente inmejorable de juego limpio.

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, no ha querido perderse el arranque de esta jornada festiva y social en los antiguos campos de Los Cuernos, en el límite geográfico de Salamanca con Villares de la Reina.

En el acto inaugural del mundialito estuvo acompañado por la concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades, Miryam Rodríguez, y la delegada provincial de la Fundación Afim, Mila Benavente.

Tras realizar el saque de honor entre bromas con los periodistas por su puntería, Carbayo ha mostrado su "orgullo" por una iniciativa que fomenta los hábitos saludables y la igualdad real en la ciudad.

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo y la concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades, Miryam Rodríguez inaugurán el XI Mundialito por la Inclusión.

"Se trata de convivir, de compartir espacios, de eliminar barreras y de formar esa comunidad plena por la que estamos trabajando todos los días en Salamanca", ha destacado el regidor, quien ha lamentado no haber podido asistir el año pasado por coincidencia con el pleno municipal y ha prometido intentar "vestirse de corto" de cara a la próxima edición.

Este Mundialito, además de ser una fiesta del deporte adaptado en el que personas con y sin discapacidad comparten equipo en el terreno de juego, mantiene su fuerte vertiente solidaria gracias a su estrecha colaboración con el Banco de Alimentos.

Por su parte, la delegada de la Fundación Afim, Mila Benavente, ha calificado esta cita como "el día del año" para la entidad, asegurando que, aunque el trabajo por la inclusión se realiza de forma silenciosa durante los 365 días, este torneo es el reflejo perfecto de que una sociedad amigable y sin etiquetas es totalmente posible.

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo inaugura el XI Mundialito por la Inclusión.

"Con la excusa del deporte se logra conocer gente nueva y llega un momento en el que las diferencias se olvidan por completo; estás jugando y participando con otro, y eso es lo que buscamos", ha explicado visiblemente emocionada, al tiempo que lanzaba un guante a los medios de comunicación locales invitándoles a confeccionar un equipo de periodistas para competir de cara al año que viene.