Ocho años de cárcel para un psicólogo de Salamanca por abusar de una paciente con depresión que pide la eutanasia

La Audiencia Provincial de Salamanca ha decretado ocho años de prisión para un psicólogo que abusó sexualmente de una paciente aprovechándose de su extrema vulnerabilidad emocional.

La víctima había acudido a terapia arrastrando una profunda depresión con ideas de suicidio debido a la enfermedad terminal de su hermana. La sentencia considera probado que el terapeuta la manipuló dentro de la consulta, valiéndose de la total dependencia psicológica que sentía hacia él, para satisfacer sus deseos sexuales.

Además de la pena de cárcel por un delito de agresión sexual, el tribunal le ha impuesto una inhabilitación especial para ejercer su profesión durante seis años y la prohibición de acercarse a la víctima a menos de 250 metros durante una década.

Asimismo, el procesado deberá indemnizar a la mujer con 25.000 euros por los graves daños y perjuicios morales ocasionados.

Los hechos se remontan a 2022, cuando la víctima comenzó a recibir asistencia psicológica tras el diagnóstico de cáncer de su hermana. A través de una derivación en el sector privado, en julio de 2023 contactó con el psicólogo ahora condenado.

Según detalla el fallo judicial, el terapeuta comenzó a traspasar los límites profesionales mediante intensos abrazos en la consulta y derivando el seguimiento a conversaciones de WhatsApp.

Aprovechando que la joven compartía con él sus complejos físicos y atracones de comida derivados de la ansiedad, el condenado comenzó a enviarle mensajes de índole sexual, llamándola "sexy" o afirmando que le gustaría "acariciarla enterita en la cama".

En enero de 2024, la relación de dependencia emocional se agravó cuando el terapeuta la ignoró durante días, generándole una fuerte crisis de ansiedad.

Finalmente, el 6 de febrero de 2024, valiéndose de ese absoluto control mental, consumó la agresión sexual en la consulta, realizando tocamientos e introduciéndole los dedos por la vagina y el ano pese a la incomodidad expresa de la víctima.

Tras este episodio, la mujer se negó a volver y terminó denunciando los hechos.

El impacto del abuso ha tenido consecuencias devastadoras para la salud de la denunciante, quien ya se encontraba bajo tratamiento psiquiátrico previo.

El agravamiento de su cuadro depresivo tras la agresión ha sido tal que padece pánico a salir a la calle, sufre un rechazo absoluto hacia su propio cuerpo y necesita asistencia diaria de terceras personas.

El relato judicial concluye con extrema crudeza al reflejar que la víctima ha manifestado perder por completo las ganas de vivir y ha llegado a solicitar formalmente la eutanasia.