El drama del agua en Guijo de Ávila: "No sabemos si es peor el remedio de la Diputación que la enfermedad"

El PSOE de Salamanca ha denunciado públicamente el abandono institucional que sufren los vecinos de Guijo de Ávila, un municipio que lleva desde finales de abril sin poder consumir agua directamente del grifo.

La alcaldesa de la localidad, Carmen Briz, junto con el secretario general de los socialistas salmantinos, David Serrada, denuncian una situación que han calificado de "grave" e "insostenible", acusando directamente a la Junta de Castilla y León y a la Diputación de Salamanca de dejar solos a los pequeños ayuntamientos ante crisis que superan por completo sus capacidades económicas.

La problemática comenzó cuando los responsables de Sanidad notificaron al consistorio que el agua de la red municipal no era apta para el consumo humano ni para cocinar, limitando su uso exclusivamente a las tareas de higiene y limpieza.

Carmen Briz ha explicado la indefensión inicial que sintieron tras el aviso: "Sanidad nos comunicó que teníamos un problema con el agua y desde el Ayuntamiento nos hemos tenido que buscar la vida; tuvimos que comprar ese mismo día nosotros el agua, con el consiguiente gasto económico que nos ha ocasionado".

La alcaldesa ha afeado además la tardanza de la institución provincial, señalando que "desde la Diputación nos suministraron tres días después dos cisternas con mil litros para el pueblo y otras dos para el camping, porque teníamos allí bastantes niños", advirtiendo de que el problema sigue siendo muy serio porque la situación no ha cambiado en absoluto.

La solución de emergencia enviada por la Diputación ha desatado duras críticas por parte del PSOE.

David Serrada se ha mostrado tajante ante las condiciones del suministro provisional: "En pleno 2026 hay pueblos de Salamanca que no pueden beber agua del grifo, y esto está pasando en Guijo de Ávila, donde a la Diputación Provincial no se le ha ocurrido mejor idea que poner una cisterna de plástico sin ningún tipo de control sanitario y en la que no sabemos si es peor el remedio que la enfermedad".

El líder de los socialistas salmantinos ha calificado la medida de "un auténtico desastre de gestión" y de mero "parche que no soluciona absolutamente nada", denunciando además que el coste económico de esta solución lo tenga que asumir el propio ayuntamiento afectado.

La preocupación es aún mayor ante la cercanía de los meses de verano, debido a las actividades y campamentos infantiles que disparan la demanda de agua potable en la localidad.

Miembros del PSOE de Salamanca en Guijo de Ávila. PSOE Salamanca.

Serrada ha hecho hincapié en que el origen del problema no se encuentra en las tuberías ni en las instalaciones del propio pueblo, sino en la contaminación del agua que reciben directamente de la mancomunidad.

Por todo ello, ha exigido una intervención coordinada e inmediata de las administraciones superiores, criticando que se queden de brazos cruzados mientras se abandona al medio rural salmantino en servicios tan vitales como el acceso al agua potable.